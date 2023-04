Vítkovicím začíná (skoro) nemožná mise. Obrat z 0:3? Čeká se na prvního

Stav 0:3 na zápasy je v extraligovém play off velký bubák. Zatím vždycky znamenal konec, česká historie v téhle fázi ještě nepoznala žádný obrat. „Já vím,“ hned odvětil vítkovický trenér Miloš Holaň. Jeho parta se přesně do takové šlamastyky namočila. Nesmí ani jednou prohrát, zato musí jen vítězit. Jinak? Konec a Mounfield HK triumfálně vletí do finále. „Nezbývá nám nic jiného než věřit. Teď jsme do toho dali všechno, ale v neděli je potřeba tam dát asi ještě něco navíc,“ pronesl kouč.