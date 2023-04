Manažer rozhodčích Pešina reaguje na Dědka: Chyby se sice staly, ale...

Když promluví během rozehraného play off majitelé extraligových klubů k rozhodčím, většinou se řeší malér. Pardubický boss Petr Dědek se rozohnil po porážce 2:4, kdy pro něj poslední kapkou byl nepotrestaný faul na Roberta Říčku v závěru zápasu. Třinec se i díky tomu ubránil a pak dopravil puk do prázdné branky.

„V čase 58:21 šlo o podrážení Andreje Nestrašila na Roberta Říčku, za které měl být uložen rozhodčím Jakubem Šindelem menší trest. Rozhodčí Adam Kika byl zcela bez možnosti situaci posoudit,“ uvedl v tiskové zprávě manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina.

Pardubice - Třinec: Nestrašilovi prošlo podražení, Kurovský pak ujel na prázdnou klec, 2:4 Video se připravuje ...

Rozebral celkem pět situací ze třetí třetiny. Verdikt? Dvakrát sudí správně vylučovali, třikrát pochybili a nedovolené zákroky přehlédli. Z pěti momentů šlo o dva pardubické fauly, tři třinecké. Na prohřešky v podstatě remíza.

Dědek si nejspíš vyslouží pokutu, že komentoval rozhodčí bezprostředně po utkání, nicméně on viděl problém trochu hlubší: „Neříkám, jestli to bylo úmyslně, nebo neúmyslně. Jde mi o to, že profíci takový zápas zvládnout musí. Máte vypjatou sérii, důležitý zápas za stavu 2:2. A tam bylo takových chyb! Někdy se stanou, to samozřejmě pochopíte, jenže nepochopíte, když je jich tolik.“

Narážel navíc i na fakt, jak sudí nechávají Třinec vydýchávat po zakázaných uvolněních. Oceláři si počínají chytře, takhle pracovali už proti Spartě. Najednou někdo skočí na led, nechápe, co se děje, nebo se vyskytne problém s výstrojí. A rozhodčí pouze domlouvají...

„Podívejte se, jak Třinec úmyslně zdržuje při zakázaných uvolněních. Nic se neděje, netrestá se. Pešina mi řekne, že je to chyba a musí se všechno příště nastavit od začátku. Jenže my máme nějaká pravidla a nedodržují se. To prostě nechápu,“ zuřil Dědek.

Pešina se vůbec nevyjádřil k trendu vedení utkání, kdy sudí posunuli hranici nedovolených zákroků o trochu dál. Jako kdyby rozlišovali malý faul a velký faul. Hráči se ztráceli v metru, za co se chodí ven a za co ne.

Toho si všiml například útočník Jakub Voráček, který pravidelně sleduje play off a glosuje ho na sociálních sítích. „Z mého pohledu si rozhodčí na začátku nechají zápas utéct do takové úrovně, že se to potom špatně kontroluje. Pustí se zákrok na jedné straně, potom se musí přehlédnout i na druhé. Když ale fungujete tímhle způsobem, tak potom přijde faul v důležitém momentu třeba pár minut před koncem. A když se nepíská, je to průser.“

Nelíbí se mu, že rozhodčí jedou v šedé pravidlové zóně, kdy se něco píská a něco ne: „Myslím, že by sudí měli být trochu přísnější. Jako hráč v play off prostě cítíte nastavený metr. Poznáte, kam až můžete s agresivitou nebo hokejkou zajít. A kam vás rozhodčí pustí, tam jdete… Každý člověk ale dělá chyby, to se stane, je to normální. Jde jen o to, že by se neměly tak často opakovat.“

Pešina si myslí, že nejdiskutovanější moment kolem faulu na Říčku má prapůvod v tom, že rozhodčí Šindel zapomněl na nastavené normy pro tento ročník. „V rámci Asociace profesionálních klubů ledního hokeje jsme před začátkem této sezóny vypracovali novou metodiku toho, jak se má rozhodčí na ledě během zápasu pohybovat, jak si má správně najíždět při různých běžných i specifických situacích, kde má zjednodušeně řečeno stát,“ pronesl Pešina.

„Rozhodčí ji bohužel nedodržel, nezachoval se dle těchto instrukcí a naskočil mu automatismus z loňské sezony, kvůli tomu měl špatný výhled na zákrok a celou situaci nevyhodnotil správně,“ komentoval nepotrestaný faul na Říčku manažer sudích.

A vrátil klubům jedno bodnutí zpátky: „Neodpustím si ale jednu poznámku. V rámci mezinárodní hokejové federace IIHF ani žádné evropské ligy ledního hokeje neexistuje pravidlo, podle kterého se zveřejňuje hodnocení, případně trestání rozhodčích. Ano, víme, že rozhodčí chyby dělají. Naším úkolem a cílem je chyby pojmenovávat a pracovat na nich, aby se v budoucnu neopakovaly.“

