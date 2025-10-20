Strakova bláznivá premiéra v Košicích. Otočka v derby, Priskeho kolečko… Bude tatarák?
Premiéra jako hrom. Tak by se dal popsat první zápas Františka Straky na pozici hlavního trenéra fotbalistů Košic. Domácí ještě v 67. minutě prohrávali 0:2, pak ale nastartovali k parádnímu obratu, po kterém favorita z Michalovců porazili 3:2. „Úplně mega, pro to tuhle práci děláte,“ popisoval nadšený český kouč.
Tři výhry v řadě, všechny bez inkasovaného gólu, venkovní bilance bez porážky. Do Košic, které od 8. října vede trenér František Straka, dorazil těžký kalibr z Michalovců. Naopak domácím patřilo v tabulce slovenské Niké ligy poslední místo a situace vedla až k odvolání trenéra Romana Skuhravého, kterého nahradil právě Straka.
Ten měl před sebou velmi složitou premiéru, navíc ve východním derby. Náročnost duelu se ukázala, krátce po startu druhého poločasu šli hosté už do vedení 2:0. V 68. minutě ale svěřenci českého kouče zaveleli k parádnímu obratu, během dvaceti minut vedli. A na útulném stadionu v Košicích po výhře 3:2 vypukla euforie.
„Mám pocit, že se nám to dnes vrátilo, od začátku sezony jsme moc štěstí neměli. Trenér nám pomohl, co se týče emocí, ale i my jsme cítili, že můžeme a zároveň musíme vyhrát. Ve druhém poločase jsme to dokázali,“ radoval se střelec vítězného gólu, chorvatský útočník Karlo Miljanič.
„Když prohráváte 0:2 a hrajete první zápas před domácím publikem, říkáte si, že je to snad zlý sen. Ale to je fotbal. Po tom, co jsem viděl v tréninku, jsem věřil, že máme sílu s tím něco udělat,“ vyprávěl spokojený Straka.
Nejdřív kolečko, pak tatarák?
A pokračoval: „Byl jsem happy, když jsme dali první gól, stejně tak při vyrovnání. Po gólu na 3:2 přišla obrovská euforie. To je úplně mega, něco, co vás naplňuje, pro to tuhle práci děláte. Mám velkou radost i za kluky, kteří byli neskutečným způsobem natěšení.“
Nový trenér po zápase předvedl i českým fanouškům dobře známou záležitost z Chance Ligy. Podobně jako Brian Priske ze Sparty si celý tým svolal do kolečka, kde s ním duel zhodnotil a pak mohutně oslavoval.
A řeč přišla i na legendární tatarský biftek, jehož přípravou Straka v klubech utužuje partu. Dojde na něj i v Košicích? „Zmiňoval ho, takže mu to připomenu. Věřím, že na to nezapomněl a bude už v nejbližších dnech,“ smál se záložník Dávid Gallovič.
Slovenský celek nyní čeká zápas v poháru, už v dalším ligovém duelu ale mohou opustit dno tabulky. Předposlední Prešov je na dostřel, Košice na něj ztrácejí jen dva body, navíc mají zápas k dobru.