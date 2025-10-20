Skreč Vondroušové, Muchová jejím katem podruhé během týdne: Tak jsem postoupit nechtěla
Nebývá to zvykem, aby se dvě ambiciózní české hráčky představily proti sobě hned na úvod turnaje WTA. V případě Karolíny Muchové (29) a Markéty Vondroušové (26) se to na asijské tour přihodilo během týdne podruhé. V Tokiu však zápas ani nedohrály. Vondroušová skrečovala pro evidentní zdravotní trable v horní části těla. Nedávno přitom laborovala s kolenem. Muchová tak postoupila do osmifinále po výsledku 6:2 a 1:0. Tam se utká s Australankou Mayou Iointovou.
Když se obě hráčky potkaly před týdnem v čínském Ning-pu, Muchová měla své o tři roky mladší krajance co vracet. Vždyť bilance vzájemných střetnutí byla 3:1 pro Vondroušovou. V Číně ale Muchová využila toho, že je momentálně více rozehraná a po triumfu ve dvou setech snížila vzájemnou bilanci na 2:3. V Tokiu už ale došlo na vyrovnání mezi oběma Češkami.
Od úvodu zápasu pod zataženou střechou v japonské metropoli měla Muchová navrch. Okamžitě Vondroušovou brejkla a poměrně hladce získala první sadu 6:2. Obě dámy přitom divákům servírovaly pestrou tenisovou přehlídku a k vidění byla řada pohledných výměn.
Jenže wimbledonská vítězka z roku 2023 Vondroušová má v poslední době smůlu na zranění. V úvodu kalendářního roku skrečovala v Adelaide kvůli stehnu. Později na US Open nemohla nastoupit do čtvrtfinále proti Aryně Sabalenkové kvůli pochroumanému kolenu.
Vrátila se po šesti týdnech až právě v Ning-pu. Ještě před bitvou s Muchovou nastoupila do čtyřhry po boku domácí Čang Šuaj, ale padly s čínsko-norskou dvojicí Tchang Čchien-chuej a Ulrikke Eikeriová.
Šance na reparát proto přišla v Japonsku, ale od startu zápasu bylo patrné, že Vondroušová není ve své kůži. Několikrát se po delší výměně či podání chytala za rameno a prsní sval. Po prvním gamu druhé sady si nechala přímo na kurt zavolat fyzioterapeutku a po krátké rozpravě bylo jasno. Zápas nedohrála a tentokrát je na vině evidentně jiný zdravotní problém než začátkem září v areálu Flushing Meadows v New Yorku při US Open. Muchová tak srovnala stav vzájemných střetnutí s Vondroušovou na 3:3.
„Samozřejmě jsem ráda, že jsem ve druhém kole, ale určitě to není způsob, kterým jsem chtěla postoupit. Je mi to líto. Markétě přeju, aby bylo všechno brzy v pořádku,“ řekla po utkání Muchová.