Sedm bodů v jednom zápase. Sirotek v malém fotbale táhne Příbram k obhajobě titulu
Bez ztráty bodu zatím kráčí novým ročníkem Superligy malého fotbalu obhájci titulu z Partyzanu Příbram. V dosavadních třech utkáních zatím pokaždé zvítězili a vedou tabulku západní skupiny s výrazně kladným skóre 21:9. Poslední desetibrankový příděl do sítě Kladna řídil sedmi body nezastavitelný Petr Sirotek, který se šesti góly a pěti asistencemi aktuálně stojí v čele ligového pořadí střelců i nahrávačů.
Stoprocentní bilance není ani pro mistry z posledního ročníku úplnou samozřejmostí. V posledních dvou duelech nezačali vůbec dobře. Proti Mostu prohrával Partyzan po poločase 1:5, s Kladnem pak těsně před přestávkou snižoval na 3:4. „Špatně chytáme začátky, první poločasy jsou od nás vlažnější, pak to musíme dohánět. Něco jsme si o půli řekli, což nás zvedlo. Poslední zápas se povedl týmu i mně, za což jsem rád,“ líčil univerzál Sirotek.
Právě on byl v obou případech hlavním strůjcem obratu. V Mostě zapsal dvě branky a dvě asistence, v domácím utkání proti Plzni pak zářil dokonce čtyřmi góly a třemi přihrávkami a výrazně se podílel na vítězství 10:4.
„Víc bodů jsem nikdy nedal, to je pravda. Jsem rád, že jsem se vrátil, protože minulý rok v létě jsem podstoupil operaci, na podzim jsem vůbec nehrál a na jaře jsem cítil, že to není ono. V létě jsem kvalitně potrénoval, cítím se líp a těší mě, že můžu týmu pomoct o něco víc,“ uvedl pětadvacetiletý Sirotek.
Když dva nemůžou, jedou jiní
Rytíři se v utkání s Partyzanem drželi do 32. minuty, kdy si Jiří Junek s Petrem Sirotkem během pár okamžiků navzájem přihráli na góly, otočili skóre a pak už se o další zásahy staralo jen jedno mužstvo. „Ani moc nekoukáme na soupeře, chceme hrát svoji hru, ale když hned prohráváte, je to náročné, soupeř může zalézt. Byli jsme nebezpeční ze standardek, které nezachytávali, hodně jsme si jimi pomohli. Klíčový byl vstup do druhé půle, kdy jsme otočili a brzy vedli o dva góly. Potom plzeňský kapitán (Jan Šebek) dostal zbytečnou červenou za protesty a svůj tým pohřbil. Dali jsme ještě tři góly a zápas jsme rozhodli. Kdyby se nenechal vyloučit, konec pro nás mohl být těžší, takhle jsme posledních patnáct minut už jen dohrávali a dali jsme Plzni víc branek,“ přiblížil utkání Sirotek, který může naskočit v obraně i v útoku.
Ještě pozoruhodnější obrat se Příbrami povedl o týden dřív v Mostě, kde prohrávala dokonce o čtyři branky. Defenzivu Severočechů jako první střelecky prolomil až Sirotek, který dal v utkání dva góly a přispěl k otočce na 8:5.
„Máme dvanáct, třináct kluků, kteří tvoří tým, když dva nemůžou, jedou jiní. Ostatní celky se hodně mění, někdo nastoupí třeba jen do jednoho zápasu, u nás každý odehraje aspoň tři, čtyři duely v sezoně, když není zraněný. Ten tým dělá strašně moc, na malém hřišti se semkneme. Dali jsme Mostu jeden, dva góly a viděli jsme, že se rozhádali, zatímco my se semkneme. V Mostě nevyšel duel našemu gólmanovi, naopak s Plzní nás podržel. Stavíme na týmovosti, zatímco Plzeň přijela s několika nováčky, kteří nejsou tak sehraní,“ všiml si příbramský univerzál.
Úvodní výhrou 3:0 nad Hanspaulkou Praha a dvěma úspěšnými obraty zahájili úřadující superligoví šampioni nový ročník skvěle. „Jsme spokojení. Motivace se hledala trochu hůř po třech finále za sebou, když jsme to naposledy konečně zvládli. Ale jsme na sebe zvyklí, chodíme spolu i na pivo a chybělo by nám to, tak jsme řekli, proč to nezkusit znovu. Všichni jsou součástí týmu a tak by to mělo být,“ prohlásil.
Příbramští hráči touží po obhajobě titulu, o nic jiného nestojí. „Kdybychom takový cíl neměli, ani nemusíme hrát. Tak to má každý mančaft, který malému fotbalu věnuje svůj volný čas,“ dodal Sirotek.