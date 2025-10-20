Jágr v biografii JÁ68 mluví i o přítelkyni. Společné fotky se mi líbí, říká jeho Dominika
Také ona má v biografii JÁ68 významné zastoupení. Jaromír Jágr hojně zmiňuje přítelkyni Dominiku Branišovou, s níž speciálně pro svoje memoáry několikrát pózoval. Vznikly tak unikátní snímky. „Musím říct, že jsou krásný. Stejně jako celá knížka,“ říká sympatická brunetka. Knížku, o více než 500 stranách, vydává Czech News Center v rámci Edice Sport. Partnerka hokejové legendy mluví i o tom, jak se příteli ulevilo poté, co prodal většinový podíl v kladenském klubu.
Kdekoliv se objeví, strhne se poprask. Ale Dominika Branišová (31) už je na pozornost zvyklá, zvládá ji s grácií. „Beru to prostě jako fakt,“ říká v rozhovoru pro Sport. Ten se týkal především obsáhlé knihy JÁ68, kterou lze koupit zde>>>
Jak jste si užívala focení?
„Bylo to skvělý. My totiž nemáme moc společných profesionálních fotek. Jedině z doby, kdy Jarda zakládal značku potravinových doplňků, pak už ne. Takže to byla příjemná změna.“
Jak se vám líbí výsledné fotografie?
„Co jsem je viděla, tak opravdu moc. Fotografka (Nguyen Phuong Thao) je šikovná a povedly se jí. Společné fotky se mi moc líbí. Fakt výborná práce.“
A co říkáte celkově na novou knížku?
„Jarda ji přivezl z Kladna teprve před víkendem, takže jsem neměla dost času, abych ji pročetla celou. Ale hned jsem do ní koukla. A musím říct, že je krásná. Ani jsem nečekala, že bude takhle velká a bude mít tolik stran. Mám dojem, že se opravdu povedla. A je skvělý, že je v ní hodně fotek. I dětem se bude líbit, že je v ní hodně obrázků.“
Což byl náš zájem, aby to nebyl pouze jednolitý text… Ale i fotografie, zajímavosti a podrobné statistiky.
„Každý si v tom určitě najde to svoje. Což je super.“
Konzultoval s vámi přítel fotku na titulní stranu? Protože vybíral ze spousty variant.
„Je pravda, že se ptal na můj názor. První návrh, co přišel z vaší strany, se mu až tolik nelíbil, protože se tvářil moc vážně. Nebyl to on. Lidi, kteří ho znají, dobře vědí, že tohle pro něj není typický výraz. Je většinou usměvavý. Na tom jsme se tedy shodli společně. Z těch dalších fotek jsem měla několik favoritek. A ta, která se na obálce opravdu objevila, byla jedna z nich. Mám dojem, že tohle k němu přesně sedí.“
Námi preferovaná fotka byla jiná, to je pravda.
„Mně se líbí i umělecké fotky, ale jemu moc ne. Takže chápu váš záměr. Ale tohle, co nakonec vyšlo, je opravdu on. A to, co se líbí hlavně jemu.“
Ulevil si Jaromír hodně, když po třinácti letech objemné dílo dokončil?
„Jsem za něj moc ráda. I za vás. Protože to byla dlouhá doba. (smích) Nemyslím si, že by z toho byl unavený a nějak ho to obtěžovalo. Ale na čas to odkládal, nechtělo se mu do toho. A teď je rád, že je všechno hotový a nemusí se kvůli tomu stresovat. Protože si na tom dával opravdu hodně záležet. Věnoval tomu spoustu času i energie.“
Jaké máte reakce?
„Když Jarda sdílí knížku na sociálních sítích, tak vidím, že má neskutečně pozitivní ohlasy. Věřím, že už teď se prodává dobře. A i nadále bude. Blíží se Vánoce a myslím si, že je to skvělý dárek jak pro děti, tak pro dospělé. Jeho příběh je ojedinělý a určitě inspirativní. Jarda je fenomén, kterého znají v republice asi úplně všichni.“
Do jaké míry s vámi konzultoval, co všechno má v pamětech prozradit?
„Co říkal, nebo ne, jsme spolu neřešili. To si dělal podle sebe. My jsme spolu asi pět let a on tam mluví o svém celém životě. I o dětství, že?“
Jaromír Jágr s přítelkyní Dominikou • Dominik Knížek
Ano.
„Takže vlastně mluví skoro o padesáti letech, kdy jsme se neznali. Takže bych se ani neodvážila mu nějak radit, co má povídat. Nebo do něčeho zasahovat.“
I o vás moc hezky mluví, těší vás to?
„Tak to se těším, až si to přečtu! Fotky jsem viděla, ale přiznám se, že na čtení nebyl čas. Ale určitě to mám v plánu co nejdřív.“
Máte radost, že opět naskočil do extraligy?
„Moc mu to přeju. Určitě mi nevadí, že chce pořád hrát dál. Podporuju ho v tom. Jsem šťastná, když ho vidím hrát, protože vím, jak ho to baví, jakou z toho má radost. Doufám, že tuhle sezonu už odehraje bez zranění a bude se mu dařit. A hlavně že to Rytířům půjde líp než v minulých sezonách.“
Viděla jste na něm, že když nemůže hrát, je nevrlý?
„To ani ne. Řekla bych, že od doby, co klub prodal, už není nevrlý. (smích) To myslím v nadsázce, ale je pravda, že poté, co získal většinový podíl Tomáš Drastil, je vidět, že z něj spadnul největší stres. Spojený se sháněním sponzorů, hráčů a dalších věcí kolem fungování klubu. On se netají tím, že to není jeho parketa. Ani ho to vlastně nebaví. Takže v tom vidím posun, hrozně se mu ulevilo.“
Také o tom mluví v knížce.
„Ulevil si, není se čemu divit. Celý život hrál hokej, nikdy se nevěnoval byznysu. A v Kladně musel obojí spojit, což bylo fakt náročný. Pořád preferuje hokej. Já ho chápu, protože není jednoduchý v jeho věku najednou naskočit do úplně jiné pozice. Takže opravdu je teď uvolněnější. A i když v úvodu sezony nehrál, chodil dvakrát denně trénovat. Zpátky byl u toho, co ho nejvíc baví. Mám za něj velkou radost.“
Nemáte obavy, že i v souvislosti s vydáním knihy JÁ68 bude na vás upřená ještě větší pozornost?
„Nemyslím si, že nastane zásadní zlom. Já to od začátku beru tak, že pozornost ke vztahu s Jardou patří. Jeho partnerky byly vždycky mediálně známé, psalo se o nich. Když jdu na nějakou akci, jsou tam novináři, chtějí se mnou dělat rozhovory. Já to beru jako součást našeho vztahu. Není to tak, že bych si to vyloženě užívala, nevyhledávám to. Ani to není tak, že by mi to extrémně vadilo. Prostě to beru jako fakt.“