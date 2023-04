Pokud byl puk v bráně... Rulík si v Třinci vybavil křivdu s Boleslaví

Jako by se vrátil v čase. Pardubický trenér Radim Rulík si po šestém semifinále Generali Česká play off, které Dynamo v Třinci urvalo 5:3 a srovnalo stav série na 3:3, vybavil rok starý zážitek. Nepříjemný. Z boje o finále s třineckými Oceláři ještě na střídačce Mladé Boleslavi. Kousal tehdy velkou křivdu.

Co se stalo? Třinecký útočník Andrej Nestrašil střílel v 54. minutě šestého semifinále při přesilovce na pardubickou bránu. Gólman Roman Will stačil zasáhnout, puk vyrazil. Jenže Ocelář hned u rozhodčích reklamoval, že přešel brankovou čáru. Uspěl. Sudí Antonín Jeřábek a Daniel Pražák po konzultaci u videa kontaktní branku na 3:4 uznali. Slezané se vyhrabali ze skóre 0:4. Šest a půl minuty do konce třetiny byli v euforii.

„Stoprocentně jistý jsem si nebyl, ale hned jsem jel za rozhodčím, ať se podívá, protože jsem věděl, že šance, že gól byl, tam byla,“ popisoval Nestrašil. „Pak kluci ze shora mávali, že gól byl, takže za to člověk nic nedá.“

Pardubický kouč Radim Rulík o Nestrašilově brance zpočátku nemluvil. Teprve po dotazu na tuto konkrétní situaci spustil: „Já to v reálu neviděl, ale ve finále mě to nepřekvapilo. Jsem na to zvyklý.“ Jeho slova lehce zanikla v rachotu reproduktorů z kabiny Východočechů a hlasitého hitu Richarda Müllera.

„Neslyšel jsem, co Radim říkal.... Hráli Po schodoch, po schodoch...“ doptával se hned třinecký trenér Zdeněk Moták. Kolega tedy doplnil: „Pokud byl puk v bráně, tak k tomu nemám vůbec nic. Správný rozhodnutí.“

Moták pokrčil rameny. „O tom asi rozhoduje videorozhodčí. Je to daleko, skrumáž, pro nás neviditelné. Údajně byl puk v lapačce a lapačka za brankovou čárou. Ale údajně, já to neviděl.“

Puk ve skutečnosti poskakoval po levém betonu brankáře Romana Willa. Od něho se odrazil zpět do hry. Za brankovou čárou podle dostupných záznamů byl. Co tedy Rulík přesně myslel tím, že je na podobné branky zvyklý? Že takové padají? Nebo narážel na rozhodnutí sudích?

„Ne, ne, já jsem už zvyklý na vše. Vůbec to nebudu komentovat. Já už toho zažil tolik, že bych vám na to mohl napsat knížku. To je asi tak všechno.“ Hned také sám připomenul moment z loňského semifinále, kdy ještě vedl Mladou Boleslav. S Třincem tehdy Bruslaři padli 0:4 na zápasy. V závěru třetího duelu cítili křivdu.

„Tahle situace nastala loni ve třetím utkání, kdy jsme v zápase vedli o dvě branky,“ popisoval Rulík. „V závěru, tři minuty do konce, jsme udělali faul, Třinec šel do přesilovky, tu využil. A touto situací, střela z úhlu a Gašpy Krošelj to chytil lapačkou. A údajně to bylo za čárou. My jsme to tam sice neviděli v lapačce, tenkrát. Tenkrát! Gól platil, pak jsme dostali gól v power play a další gól v prodloužení a bylo po sérii.“

Před rokem se z přesilovky v Mladé Boleslavi trefil Erik Hrňa. V čase 58:09 snižoval na 2:3, právě jeho gól zkoumalo video. Zda byl puk i s lapačkou za brankovou čárou nebo ne. Při power play pak Petr Vrána tečoval střelu Milana Doudery (58:26) a v prodloužení rozhodl druhou brankou Hrňa (61:12). Oceláři vyhráli 4:3, šli do vedení 3:0 na zápasy a semifinále urvali 4:0. A došli si až pro titul.

Jestli právě tato situace naskočila Rulíkovi i tentokrát? Hned po Nestrašilově brance? „Ne, ne, ne. To mi nenaskočilo.“ Načež ho s úsměvem popíchnul třinecký kouč Moták. „Trošku jo, možná, ne?“ Rulík oponoval: „Teď mi to naskočilo. Já nevěděl, jestli to teď bylo v lapačce. Myslel jsem, že to byla střela na beton a beton byl za brankovou čárou, to jsem si myslel. Nevěděl jsem, že to byla lapačka. To slyším teď.“

Nebyla. Puk se po Nestrašilově střele odrazil opravdu od betonu. Jenž už byl za brankovou čárou. Regulerní branka. Která ovšem tentokrát Ocelářům na obrat v posledních minutách nestačila. Semifinálové drama tedy rozhodne až páteční sedmý duel v Pardubicích.

