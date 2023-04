Čerešňák o infarktovém zápase s Třincem: Máte je, kde chcete, ale pak...

Pro všechny diváky fantastický zápas, náramná podívaná. Co pro vás?

„Dvě třetiny byly z naší strany fantastické a třetí infarktová. Pro nás perfektní zápas jen opravdu čtyřicet minut. Pak jsme si to zbytečně zkomplikovali, posadili Třinec na koně a poslední dvacku dominoval. Ale ubojovali jsme si to a jsme šťastní. Jdeme do sedmého zápasu a tam necháme všechno.“

Hodně jste tlačili očima kostku, ať je konec, jak do vás Třinec šlapal?

„Věřili jsme, že to zvládneme, ale nikdy nevíte, co se stane. Zvlášť, když se podíváte na jejich přesilovky, při nich to létalo zleva doprava přes brankoviště. Tam musí člověk věřit, že všechno dobře dopadne, a taky dopadlo. Takže jsme rádi.“

Dá se mluvit o tom, že za 40 minut to byl z pardubické strany ideální výkon, hokej, který chcete hrát?

„Ano, takhle bychom si všechno představovali, ale bohužel šlo jen o dvě třetiny. Musíme na to příště navázat. Tak bychom chtěli hrát celý zápas. Navíc si musíme ale odnést, že závěry je třeba zvládat lépe.“

Třinec - Pardubice: Čerešňák krásně projel a nabil Rákosovi, 0:2 Video se připravuje ...

Neříkal jste si za stavu 4:0, že už Třinec máte a prakticky není co řešit?

„No...“ (usměje se)

Jasně, o tomhle nejde pochybovat, že se takový výsledek dá ztratit, co?

„Měli jsme je tam, kde jsme chtěli, měli... Ale sami jsme je dostali zpátky do zápasu. Musíme si dávat zkrátka větší pozor. Vedli jsme 4:0, zápas opravdu skvěle rozehráli a zbytečně jsme si ho zkomplikovali. Nakonec se z toho stalo velké drama. Nakonec se nám povedlo dát gól do prázdné branky a pak už jsme to nějak ukopali.“

Věci, na které je potřeba si dávat pozor, jsou zbytečné tresty?

„Oni mají opravdu velkou sílu v přesilovkách. Ve třetí třetině jsme měli tři vyloučení, což bylo právě úplně zbytečné. Čím víc budeme hrát pět na pět, tím lepší pro nás. Na to se musíme soustředit.“

Série si asi sedmý zápas zaslouží, co myslíte?

„Myslím, že ano. Každý zápas je skvělý jak pro nás, tak pro diváky. Proti sobě stojí dva silné mančafty a sedmý zápas rozhodne. My jsme šťastní, že jsme to zvládli v Třinci. A co dál? No budeme to chtít urvat.“

Vy i Třinec. Mohlo by konečně hrát roli domácí prostředí?

„Oba mančafty do toho dají sto procent a lepší, možná i šťastnější postoupí dál. Rozhodně si nic nedarujeme. Beru to tak, že je velká výhoda, když přijde deset tisíc fanoušků, kteří nás ženou dopředu. Třinec teď pojede za námi, což je jejich další mínus. Doma je doma, je dobře, že jsme v základní části hráli tak, abychom si takovou pozici vybojovali. Budeme se snažit podat i pro lidi, co přijdou, co nejlepší výkon.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:04. Smith, 49:10. Hudáček, 53:27. Nestrašil Hosté: 03:40. Vála, 04:42. Rákos, 13:13. Vondráček, 38:31. Zohorna, 58:57. Radil Sestavy Domácí: Kacetl (21. Mazanec) – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička (C), Marcinko (A), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Nestrašil – Daňo, Voženílek, Hudáček – Hrňa, Dravecký (A), Svačina. Hosté: Will (Frodl) – Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář (A), Vála, Hrádek – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Vondráček, Poulíček (C), A. Musil – Paulovič, Rákos, Říčka. Rozhodčí A. Jeřábek, Pražák – J. Ondráček, Rampír Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků