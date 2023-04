Zimák: Sedmý zápas obrů jako dřívější finále. Třinecká pohádka (ne)skončí

Trenér Pardubic Radim Rulík na střídačce během semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Pardubický gólman Roman Will v akci • Pavel Mazáč / Sport

Pardubičtí hokejisté se radují z pojišťujícího gólu do prázdné branky od Lukáš Radila (uprostřed) • Pavel Mazáč / Sport

Další díl podcastu Zimák je tady! Hlavní téma je nasnadě: sedmý duel Pardubic a Třince. Co mluví pro Dynamo, co pro Oceláře? V čem tkví kouzlo těchto utkání? A proč jsou v letošním play off tak velkým tématem výkony rozhodčích? O tom všem, ale taky o sérii Mountfieldu s Vítkovicemi i úžasné střelecké formě Davida Pastrňáka jako tradičně debatovali hokejoví redaktoři deníku Sport Pavel Ryšavý a Ondřej Kuchař.