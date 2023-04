Smoleňák po dřině a gólu, který bolel: Jako že to už odevzdáme? Pí****

Hodně těžko se tentokrát hledají slova?

„Spousta práce vyšla vniveč. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale v prodloužení jsme byli lepší a silnější na puku. Ale zasáhla naše bolest, optický tlak máme, když se odhodláme ke střele, tak tam chybí něco kolem branky. Hráli jsme dobře po obvodu hřiště, ale kolem branky ne. Proto jsme šestý zápas série prohráli.“

Bylo jasné, že tenhle dlouhý zápas rozhodne nějaká šmudla?

„Ne, že ho rozhodne chyba.“

Dobře, tak chyba...

„Bylo jasné, že někde někdo zaspí, pořád jsme hráli do plných. Čekalo se, kdo udělá chybu. Nakonec se jich v prodloužení narodilo hodně, měli jsme víc sil, tu a tam někdo od nás zkusil něco úchvatnýho vymyslet. Jenže oni to dokázali vyčápout a hnali se na nás. Takhle dali i první gól v prodloužení, který neplatil, protože Bukarts trefil puk vysokou hokejkou. Šancí jsme měli celkově opravdu hodně, jenže na optickej hokej se nehraje.“

Bude téma, jak utěšit Filipa Pavlíka, kterému nakonec ujel protihráč a jeho chyba nabídla Vítkovicím gól?

„Nebude, měli jsme několik přesilovek, šancí, kdy jsme zápas mohli rozhodnout. Káca tady odvádí hodně let skvělou práci a byli bychom idioti, kdybychom mu něco vyčítali.“

V Ostravě jste byli posledně jednu střelu od finále, teď asi centimetr, protože Oliver Okuliar trefil v prodloužení tyč. Je těžké si nepřipouštět, že vám chyběl malý kousek?

„Pořád je série 3:3. Nikdo podle mě nemohl čekat, že by série skončila 4:0 pro nás. Vedli jsme 3:0 v sérii a jo, sere nás, že jsme to nedotáhli. Ale teď je tady sedmý zápas. Kdo ho vyhraje, je ve finále. Berte to tak, že kdyby nám to někdo řekl před sezonou, že nám stačí jeden zápas k finále, vezmeme to. Bude to jeden z největších zápasů, které většina kluků odehraje.“

A nezpůsobí tahle těžká rána, že bude složité hledat motivaci znovu od první minuty začít?

„Vůbec, nesmyslná otázka.“

Nebojíte se, že mužstvo bude dole?

„Jako že bychom tam jeli zápas odevzdat?“

Ne, že bude těžké si nachystat hlavu, zapomenout.

„Ne, naprostá pí.... Tohle nebude problém. Máme hodně kluků, kteří sedmý zápas ještě nikdy nehráli, bude to pro ně zkušenost. A já věřím, že i zážitek.“

Tělo taky zvládne po téhle šichtě zregenerovat?

„Každej je dost chytrej, aby se dobře připravil. Sedmý zápas bude o tom, že máme před sebou poslední bitvu. A buď celou sezonu vyhodí někam, kde jsme ještě nikdy s klukama tady v Hradci nebyli, nebo bude po všem. Není co vymýšlet. Zase to bude hodně vyrovnaný zápas, kde rozhodnou detaily. Pojedeme do Ostravy odhodlaní, sedmých zápasů jsem pár odehrál, všechny si pamatuju. Odpočineme si a snad jim tam ten jejich mejdan zkazíme.“

