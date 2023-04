Tyč, Kacetl, slzy i ovace, ale Pardubice končí. Třinec letí do pátého finále!

Užili jste si ji? Báječná série, velká jízda a velké výkony. A pořád platí, že můžete dělat, co chcete, ale vždycky vyhraje Třinec. V extralize tohle moudro platí už od roku 2019, tak dlouho neprohrál žádnou sérii play off. Ani Pardubice ho nedokázaly vycvičit. V sedmém zápase vyhráli Oceláři 2:1. „Mají zkušenosti a doufám, že vybudujeme něco podobného,“ věří útočník Dynama Lukáš Sedlák.

Nikdo neodešel, deset tisíc fans vydrželo na svých místech. Ale tři sekundy před koncem zápasu jste neslyšeli nic. Jen ticho, které prořezával ryk třineckého hloučku. Brankář Ondřej Kacetl pumpoval rukou. Dokázal to! Zlikvidoval trestné střílení, Tomáš Hyka nezvedl puk přes jeho beton. Vychytal Třinci postup do finále, Oceláři si ho zahrají popáté v řadě. V roce 2018 prohráli, kdo extralize vládne od té doby, asi není potřeba moc připomínat.

„Věděl jsem, co chci udělat, ale v té rychlosti se mi nepovedlo puk zvednout. Brána byla prázdná, mělo se mi to povést. Někdy se to prostě stává,“ komentoval svůj nájezd Hyka. Třinec po Spartě vyřadil dalšího titána. Ve čtvrtfinále poslal na dovolenou Spartu, teď Pardubice. Porazil dva nejsilnější týmy soutěže.

I když jak ukazuje play off, je relativní, co znamená nadupaná soupiska plná vynikajících hráčů. Třinec má prostě silný tým, který ví jak a kudy.

Sedmý zápas voněl přesně tak, jak jste si představovali. Královská disciplína královské série. Jen Pardubice spustily svoje absolutní maximum až v poslední třetině. „Nešly nám nohy, možná tíha okamžiku, nevím,“ říkal trenér Radim Rulík. Stroj zapnul pozdě.

Dojem kazily snad dva momenty, Libor Hudáček dostal pouze dvě minuty, když jako třetí v souboji trefil Lukáše Sedláka. A nájezd v posledních sekundách kvůli posunuté brance od Kacetla? Taky dost problematický verdikt. Takových věcí vidíte...

Pardubice jinak dupaly za vyrovnáním na 2:2. Když třicet sekund před koncem trefil Robert Kousal tyč a Peter Čerešňák z dorážky nohu protihráče, celá pardubická šestka se otočila od brány a sledovala záběr na kostce. Vyrovnat se jim nepodařilo, je konec. O krok blíž poháru je Třinec.

„Tak to prostě je. Je strašně těžké dát dohromady dvacet hráčů a hned vyhrát. Byli jsme tedy strašně blízko, protože v téhle kabině jsou super kluci, sedli jsme si, každý bojoval,“ říkal pak pardubický Lukáš Sedlák.

Jenže čtyři výhry posbírali Oceláři. Od roku 2019 je nikdo v play off neporazil. „Viděli jsme maličkosti, které Třinec zvládnul lépe. Někdy to může vypadat, že měl štěstí. Ale štěstí není, těch věcí bylo tolik, že oni takové zápasy umí. Mají zkušenosti a doufám, že vybudujeme něco podobného,“ přidal Sedlák.

Jako kdyby vám naskočil obrázek Tampy v NHL. V roce 2019 vyhrála základní část, v lize si počínala suverénně. Pak vypadla v prvním kole play off s Columbusem. „Byl jsem u toho taky,“ pousmál se Sedlák. Ano, v dresu Blue Jacket.

A Lightning nic neměnili, prostě pracovali dál, aby se naučili vyhrávat. O tom právě Sedlák mluvil. Cesta Pardubic? Možná. Jen Třinec zkrátka ukazuje, že rozhodně nemá v plánu něco na svých zvycích měnit.

Po zápase zůstalo minimálně osm tisíc lidí na svých místech. Stáli, tleskali, vyvolávali své Dynamo. Když jste se zaměřili i na výrazy v hledišti, občas si někdo utřel slzy. „Všichni jsme rádi, že se k tomu lidi postavili takhle. Ale věřili jsme, že se můžeme přes Třinec dostat. Chtěli jsme výš,“ přidal Rulík.

To, že jeho tým působil hlavně ve druhé třetině vlažně, že rozhodčí netrestali přísněji Hudáčka, že Kousal pálil do tyče, je minulost. V kurzu je třinecká budoucnost. Od úterý mu začne poslední série sezony a zkusí získat čtvrtý titul v řadě. „Děkuji Pardubicím, že vytvořily takovou sérii, která byla ozdobou pro všechny diváky, skvělá propagace hokeje. Jsem šťastný a veselý za to, co se nám povedlo,“ klasicky klidným hlasem zahlásil trenér Zdeněk Moták.

