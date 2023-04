ONLINE + VIDEO: Vítkovice - Hradec. Bitva o finále, zápas číslo 7

Vítkovice a Mountfield HK, zápas č. 7! Co ještě nabídne tahle divoká série? Ve čtvrtek se oba týmy tahaly v nejdelším utkání extraligové historie. Dominik Lakatoš rozhodl o výhře ostravského celku v čase 138:51 a poslal tak vyrovnanou sérii do posledního, rozhodujícího duelu. Kdo po něm bude slavit postup do finále, kde čeká Třinec? A dočkáme se dalšího prodloužení? Utkání startuje (naštěstí) už v 15:30, sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů na iSport.cz.