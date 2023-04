Pavlík protáhl finále, pak kolem něj nesli pohár: Fakt? Ať je ještě zabalený

Levačkou si přikopnul puk a pak ho Radovan Pavlík plácnul do branky. Odjel k mantinelu, kde ho málem všichni umačkali. Bylo proč. Ještě není konec, finále pokračuje! Pavlík rozhodl prodloužení po 34 sekundách, dal na 2:1. Přitom bylo vidět, jak moc chce Třinec slavit. Na konci zápasu dupal za výhrou. „Všimli jsme si, že začali hrát na tři lajny. Chtěli si pohár vzít, tak jsme si říkali, že by jim třeba mohly chybět síly,“ hádal hradecký útočník. Oceláři nyní vedou na zápasy 3:1.

Když jste dělal rozhovor pro Českou televizi, kolem vás nesli pohár zabalený ve fusaku. Všiml jste si?

„Fakt? Vůbec jsem si nevšiml. Já ty rozhovory nemám moc rád, tak jsem se hlavně soustředil, abych něco nezkomolil.“ (směje se)

Ale rád byste viděl pohár ještě pár dní takhle zabalený, jak cestuje mezi Hradcem a Třincem, co?

„Pro nás jenom dobře, že ho tady nosí zabalený! Doufám, že v Hradci bude taky ještě ve futrálu, pak snad pojedeme sem a uvidíme.“

Třinec měl v útrobách haly určitě nachystané mistrovské čepice, trika. Je i tohle motivace, ať tyhle poklady proletí komínem?

„Smoly (Smoleňák) před zápasem říkal, ať jim jdeme překazit radost. Město je připravené na oslavy. Povedlo se, žádné konfety nebyly, takže dobrý. Jedeme dál.“

Po vítězném gólu ve finálové sérii byste měl asi ohromnou euforii. Co teď, když tahle trefa znamená snížení na 1:3?

„Na ledě trochu euforie byla. (usměje se) Ale jo, teď je to tak, že jsme udělali první bod a jde se dál.“

Před brankou jste si dobře přikopl puk. Rozhodla fotbalová šikovnost?

„Málem jsem byl za kopyto, které si to před brankou ukopne do rohu. Zaplaťpánbůh to tam padlo. Mišák (Miškář) tam výborně už tečoval mezi kruhy. Kdyby dal gól on, taky by to bylo hezký.“

Tak vás překvapilo, kolik jste měl před brankou místa?

„Jak se to vezme. Ale hlavně se chceme dobře hýbat, udělat jim před brankou zmatek. Oni tenhle prostor brání opravdu dobře. Jsme moc rádi, že se povedlo zápas ukončit nám, nepláčeme tady a nic nekončí. Vezeme sérii zpátky do Hradce.“

Rozhodčí pak stáli ještě poměrně dlouho u videa. Nebál jste se, že gól odvolají?

„Nebál, kluci říkali, že to bylo v pořádku, to samé pak trenéři, kteří dostali zprávu od našeho videa.“

Prohrát 0:4 by znělo hodně krutě, co?

„Určitě, navíc když jsme se dostali poprvé tak daleko? Kvůli lidem, kteří nám fandí, by to bylo nefér. Lidi nás podporovali i na dálku, dívali se doma. Vrátili jsme jim to aspoň trochu.“

Cítíte, že jste udělali poprvé něco jinak?

„Vždycky se bavíme o tlaku do branky, teď přišel. Kacetl chytá výborně, před ním se dobře brání. My je potřebujeme rozhodit.“

