Třinecká cesta k titulu: Kacetlův beton, H(o)udini i Varaďovo oko

Byla to nejdelší cesta hokejových šampionů k mistrovskému titulu. Třinečtí Oceláři museli odehrát 22 těžkých zápasů, aby mohli počtvrté za sebou nad hlavu zvednout Masarykův pohár. Vybrat pět nejvýraznějších momentů? Těžká mise. Přesto, tady jsou.

Brankář Ondřej Kacetl si za poslední roky vybudoval auru démona play off. Proti základní části jdou jeho výkony strmě nahoru, prostě bránu zavře. Marek Mazanec byl oporou Ocelářů v dlouhodobé soutěži, výrazně pomohl k postupu přes Litvínov z předkola. Po prvním čtvrtfinále na Spartě (2:3) ho vystřídal Kacetl a deptal všechny renomované střelce.

Třinec - Sparta: To byla paráda! Hudáček vytáhl na Kováře Vejvodovku, 3:0

Pardubice - Třinec: Hudáčkova vražda vůči Sedlákovi. Demolice do hlavy!

Nikdy se nedá odhadnout, co udělá, jeho kousky jsou nečekané. Útočník Libor Hudáček se docela vymyká svázanému stylu Ocelářů. Přesto, či právě proto, byl klíčovým článkem. Tady sekne, tam zaštěká a pak vytáhne kouzelnický kousek, který posadí všechny na zadek. Po ataku na Lukáše Sedláka odseděl první tři finálové duely na tribuně, pak si připsal 2 body (1+1). A trefil zlatý gól.

Nejdivočejší moment Ondřeje Kacetla? Přišel tři sekundy před koncem sedmého semifinále s Pardubicemi. Rozhodčí nařídili trestné střílení a on stál sám proti Tomáši Hykovi. Kdyby útočník Dynama dal, prodlužovalo se. Kacetl ale zasáhl na zemi levým betonem a hala ztichla, jak když vytáhnete reprák ze zástrčky. Silný moment.

Už dávno v minulé sezoně si bývalý třinecký kouč Václav Varaďa vyhlédl v Českých Budějovicích Daniela Voženílka. Viděl v něm nepříjemného buldoka, který se navíc pořád zlepšuje. Voženílek se bál, že s Varaďovým koncem by i jeho pozice u Ocelářů mohla být kdovíjaká. Zbytečně. V play off podal skvělý výkon, clonil, srážel se, štval, koho mohl. A ještě? Vstřelil šest gólů, čtyři vítězné!

Zlatá tečka

Už to vypadalo na další prodloužení. Hradecký obránce Mislav Rosandič svým prvním gólem v aktuálním play off vyrovnal ve 47. minutě na 1:1. Jenže v čase 56:44 vybojoval za hradeckou bránou puk Andrej Nestrašil, Daniel Voženílek ho posunul na volného Libora Hudáčka a ten z úhlu propálil Matěje Machovského. Vítězný gól! Další přidali Andrej Nestrašil a Marko Daňo do prázdné.