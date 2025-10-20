Táborsko se po výhře nad Chrudimí dotáhlo na první Zbrojovku. Příbram zaskočila Artis
Fotbalisté Táborska zvítězili ve 13. kole druhé ligy na hřišti Chrudimi 3:0 a bodově se dotáhli na vedoucí Zbrojovku Brno, která ale odehrála o zápas méně. Rezerva Slavie prohrála 0:1 s poslední Kroměříží, Viktoria Žižkov si připsala tři body za výhru 2:1 nad Vlašimí. Zbrojovka v sobotu jasně zvítězila 4:1 nad rezervou Baníku. Fotbalisté Jihlavy při premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0 a Opava remizovala s Ústím nad Labem 3:3.
Táborsko zvítězilo na hřišti Chrudimi 3:0. Hosty poslal už v sedmé minutě do vedení Buryán, v rozmezí 35. až 38. minuty si dal vlastní gól Kaulfus a konečné skóre stanovil Barac. V minulých třech kolech nastřílelo Táborsko 12 branek. Jihočeši neprohráli osmé kolo po sobě, z toho posedmé zvítězili, a třetímu Artisu Brno odskočili na rozdíl sedmi bodů. Venku naplno bodovali v pátém druholigovém utkání v řadě. Chrudim prohrála po pěti kolech a je jedenáctá.
Žižkov ztrácí bod na baráž
Bývalý reprezentant Zdeněk Ondrášek rozhodl o výhře fotbalistů Viktorie Žižkov 2:1 nad Vlašimí. Středočeši prohráli poprvé pod vedením trenéra Bohuslava Pilného. První poločas na Žižkově branku nepřinesl. Po přestávce otevřel skóre domácí Hönig, šťastnou trefou vleže vyrovnal Franěk. V 81. minutě se přesnou hlavičkou prosadil Ondrášek a připsal si druhý gól v sezoně, který byl znovu vítězný.
Pražané se v bodově dotáhli na čtvrtou Opavu a ztrácejí jeden bod na barážové příčky. Vlašim prohrála po čtyřech kolech a zůstala předposlední.
Rezerva pražské Slavie na domácím hřišti podlehla poslední Kroměříži 0:1. Domácí se nedokázali střelecky prosadit a podruhé z posledních tří kol vyšli bodově naprázdno. Zápas na stadionu v Radotíně rozhodl gólem v 79. minutě hostující Žák. Pražané jsou šestí, Hanákům nadále patří poslední příčka. Kroměříž navázala na překvapivou výhru nad Opavou a zvítězila podruhé za sebou. Ztrácí už jen bod na Vlašim a tři na Jihlavu se Spartou B.
Zbrojovka porazila Baník B a stále vede ligu
Svěřenci trenéra Martina Svědíka zvítězili v soutěži pošesté za sebou a tabulku vedou o tři body před Táborskem. Baník nevyhrál páté kolo za sebou, z toho počtvrté našel přemožitele.
Favorita zápasu poslal do vedení v 17. minutě Vachoušek, který se prosadil záhy po změně stran. Hned nato zvýšil Janetzký, za hosty se prosadil střídající Ogbu. Poslední slovo měl z penalty další příchozí hráč z lavičky Cicilia. Končné skóre bylo 4:1 pro Brňany. Zbrojovka jako první dosáhla v druholigové sezoně na dvouciferný počet výher.
Dynamo vyhrálo v Jihlavě
Dosavadní jihlavský kouč Marek Jarolím odešel jako náhrada za Martina Hyského do prvoligové Karviné. Jeho nástupce Lerch začal utkáním proti Jihočechům, na jejichž lavičce působil ještě v minulé sezoně. O výhře 1:0 rozhodl trefou v úvodu zápasu kapitán Dynama Skalák. V 69. minutě viděl červenou kartu hostující Koné, ale Vysočina navzdory velkému tlaku přesilovku nevyužila.
Prohra Artisu, divoká remíza v Opavě
Středočechům zařídil výhru nad Artisem deset minut před koncem střídající Conte. Jihomoravané nebodovali po devíti utkáních, ale zůstali třetí. Příbram zvítězila po třech duelech.
Nováček z Ústí nad Labem v Opavě dvakrát vedl díky dvěma gólům Novotného. Domácí Ndiaye skóre otočil a završil hattrick, v závěru z penalty vyrovnal Černý.
Rezerva Sparty v Prostějově ukončila sérii pěti porážek. Skóre otevřel hostující Mokrovics, na začátku druhé půle vyrovnal prostějovský kapitán Koudelka. O zisku tří bodů pro Pražany rozhodl Říha.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|12
|10
|1
|1
|31:11
|31
|2
Táborsko
|13
|10
|1
|2
|30:11
|31
|3
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|4
Opava
|12
|6
|5
|1
|21:10
|23
|5
Žižkov
|13
|7
|2
|4
|19:19
|23
|6
Slavia B
|13
|6
|1
|6
|23:14
|19
|7
Ústí
|13
|5
|3
|5
|23:20
|18
|8
Baník B
|13
|5
|3
|5
|22:19
|18
|9
Příbram
|12
|5
|1
|6
|12:20
|16
|10
Prostějov
|13
|4
|2
|7
|15:20
|14
|11
Chrudim
|13
|3
|5
|5
|16:25
|14
|12
Č. Budějovice
|13
|4
|2
|7
|12:22
|14
|13
Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14
Sparta B
|12
|4
|0
|8
|10:26
|12
|15
Vlašim
|13
|2
|4
|7
|15:19
|10
|16
Kroměříž
|13
|3
|0
|10
|11:25
|9
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup