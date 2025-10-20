Předplatné

NHL ONLINE: Hertl proti Carolině, Jiříček hraje u Rangers. V akci Kulich či Klapka

Tomáš Hertl oslavuje gól s parťáky z Las Vegas
Tomáš Hertl oslavuje gól s parťáky z Las VegasZdroj: ČTK / AP / Ian Maule
David Jiříček v dresu Minnesoty
Brankář Philadelphie Dan Vladař v akci proti Floridě
Jiří Kulich v utkání proti Bostonu
Tomáš Hertl se oklepává po tvrdém hitu
Buffalo slaví první výhru v sezoně, porazilo Ottawu vysoko 8:4
Jakub Dobeš v brance Montrealu
Tomáš Hertl se prosadil proti Bostonu
Začátek týdne nabízí pět zápasů NHL. Skórovat počtvrté v řadě se pokusí český útočník Tomáš Hertl, který v sestavě Las Vegas proti Carolině útočí na čtvrtou výhru za sebou. Obránce David Jiříček, který se vrátil do hlavního týmu Minnesoty, se s Wild představuje na hřišti New York Rangers. Montreal hostí Buffalo, za který hraje Jiří Kulich. Obr Adam Klapka v dresu Calgary startuje proti Winnipegu. Další prostor v brance Philadelphie by mohl dostat Daniel Vladař v duelu se Seattlem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

