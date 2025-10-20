NHL ONLINE: Hertl proti Carolině, Jiříček hraje u Rangers. V akci Kulich či Klapka
Začátek týdne nabízí pět zápasů NHL. Skórovat počtvrté v řadě se pokusí český útočník Tomáš Hertl, který v sestavě Las Vegas proti Carolině útočí na čtvrtou výhru za sebou. Obránce David Jiříček, který se vrátil do hlavního týmu Minnesoty, se s Wild představuje na hřišti New York Rangers. Montreal hostí Buffalo, za který hraje Jiří Kulich. Obr Adam Klapka v dresu Calgary startuje proti Winnipegu. Další prostor v brance Philadelphie by mohl dostat Daniel Vladař v duelu se Seattlem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.