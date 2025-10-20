Odvolat Haška? Velká chyba, říká Řepka. V cizině mají k legendám úctu, to u nás chybí
Zastal se Ivana Haška. Fotbalový bouřlivák Tomáš Řepka nechápe odvolání reprezentačního kouče. A když už k němu muselo dojít, dál by šel po české cestě a nebral na lavičku národního týmu cizince. Zároveň neočekává zásadní zlepšení. „Nechal bych tam Hášu. Byla to velká chyba,“ nebral si servítky při představení traileru k připravovanému dokumentárnímu filmu Řepka: Hříšník, který se připravoval sedm let a do kin půjde od 20. listopadu. Bývalý obránce s filmem vyráží také na turné, více se dozvíte ZDE >>>
Ve snímku jste se nebývale otevřel o eskapádách nejen z vaší hráčské kariéry, které nejsou příjemné, a tehdy jste je nekomentoval. Ať už šlo o napadení kameramana v Teplicích, hozený míč do obličeje Aleše Besty či případ proslulé sparťanské kasy. Co vás k tomu nyní vedlo?
„Úmyslně jsem o tom mluvil, protože nechcete být po celý život zaškatulkovaný v nějaké škatuli. Chtěl jsem lidem ukázat, jak to opravdu bylo. Co jsem vnímal a prožíval já. Proč jsem to vlastně dělal. Všechno to ve filmu uvidíte.“
V minulosti se na vás snášela kritika. Ať po prohrách či pro vás typických blikancích. Jak hráč vůbec snáší nevlídná slova od veřejnosti? Umí to zpracovat?
„Sám jsem to moc dobře nevstřebával. Je ale pravdou, že jsem tolik zápasů neprohrál. (úsměv) Pro žádného hráče to není příjemné a obzvlášť já jsem to snášel těžce. Proto si dnes dokážu představit mého kamaráda Ivana Haška po jeho odvolání z nároďáku. Vím, že ho to mrzí, že bude naštvaný a že v něm dlouho zůstane taková pachuť. Prožíval jsem to svého času úplně stejně, neměl jsem to rád. Každý normální sportovec, který do toho dává srdce a jde naplno, nemá prohry rád. To je v pořádku.“
Nechyběla přesto národnímu týmu přece jen sebereflexe? Že jsou schopni si omluvit i porážku od Faerských ostrovů?
„Omluvit… Jaká byla omluva?“
Už před zápasem Ivan Hašek říkal, že Faerské ostrovy nejsou outsiderem jako v minulosti. Porazily Černou Horu, že se bude hrát na umělé trávě, bude složité počasí…
„Asi se to takhle říká. Nemyslím, že jde o alibismus, ale o fakta. Někdo může říct, že hřiště je pro oba stejné, klimatické podmínky taky. I když je pravdou, že Faery jsou na to zvyklé. Z pozice hráče můžu říct, že je velký rozdíl hrát na umělé, nebo přírodní trávě. Nemyslím si, že by tohle bylo alibi. To je konstatování faktu. To si myslím, že adekvátní důvody byly a že je Ivan řekl, to nebyla výmluva. Kluci nezachytili prvních dvacet minut. Faery začaly hrát, v domácím prostředí využily umělky, malého hřiště, mají fazonu. Vezměte si, že předtím vyhrály tři zápasy po sobě, mají dvanáct bodů, neuvěřitelná věc. Před iks lety nikdo ani nevěděl, kde Faery jsou. Stane se to. Myslím si, že sebereflexe u kluků i trenéra byla. Pokora je, ale bohužel to nezvládli.“
Vidíte coby náhradu opět českého kouče?
„Určitě ano. Nechal bych tam Hášu. Byla to velká chyba. Pracuješ s materiálem, který máš. A ten materiál bohužel není dobrý. Nechají tam ze setrvačnosti asistenta Köstla, nevím, jestli je to dobrá varianta. Co s tím s ohledem na formu hráčů udělá?"
Ve filmu jste navštívil své bývalé kluby v Anglii a Itálii. Jaké to bylo?
„Fantastické. Vůbec jsem s tím nepočítal. Ve West Hamu, v němž jsem končil v sezoně 2005/06, jsem byl po dvaceti letech a ve Fiorentině dokonce po pětadvaceti. Takže jsem si říkal: Ty vole. A najednou lidi byli jak blázni. Samozřejmě mám dvacet kilo nahoře, ale hned mě poznali. Ve Fiorentině jsem seděl s Kačkou (manželkou Kateřinou Kristelovou) na místě prezidenta klubu v čestné lóži. On si sedl za nás na plastovou židli. Neuvěřitelná věc. Lidi tam nezapomínají. To je velký rozdíl oproti české kultuře. V zahraničí na hráče nezapomínají. Mají je rádi, respektují, adorují je. Mají k nim všeobecnou úctu. Tomuhle národu to chybí, ale co už.“
Hrát okres? Někdy velmi těžké
Zatímco v zahraničí se na legendy nezapomíná, u nás si leckteří bývalí hráči mnohdy postěžují, že jim jejich bývalý klub neposkytne ani permanentku. O tom ostatně v nedávném rozhovoru pro Sport mluvil Tomáš Skuhravý.
„To už je smutný příběh. Jestli to tak je, tak to už je za hranou. Nemá to nic společného s jakoukoli kulturou vůči hráčům. Hlavně je to ostuda klubu.“
K vám neodmyslitelně patří červené karty. V srpnu jste debutoval v 8. lize, tedy na úrovni okresního přeboru, vyloučením. Co se stalo?
„Dostal jsem žlutou kartu za faul v 75. minutě. Pak jsem jenom v 90. minutě napomenul rozhodčího, že má písknout dřív v reakci na kriminální zákrok na červenou. Otočil se, viděl mě a vytáhl druhou žlutou. Později mě mrzelo, že jsem dostal lacině červenou kartu, aniž bych se projevil. Šlo snad o nejlacinější, jakou jsem kdy dostal. V Jevanech pořád pokračuji, přestože tam nechodím často.“
Jste bývalý profík. Jaké je působit v okrese s hráči, kteří fotbal tolik neumí, nebo zkrátka nemají výraznější zkušenosti?
„Někdy velmi těžké.“
Stále neodpářete své sparťanství. Může být v otázce titulu gamechangerem návrat Briana Priskeho? Pomohlo zároveň, že o kapitánskou pásku přišel i vámi kritizovaný Filip Panák?
„Za Brianem jsem vždycky stál. Jak všichni říkali, že do stejné vody dvakrát nevstoupíš, tvrdil jsem, že u něj to neplatí. Sparta udělala dobře, že pro něj sáhla. A zaplaťpánbůh došlo ke změně kapitána. U Haraslína je to úplně něco jiného, to musí cítit i fanoušci, to je velký rozdíl. Panák je velmi dobrý stoper, stejně jako Zelený, přesto kapitánem by měla být vůdčí osobnost, autorita, prodloužená ruka trenéra, na hřišti by ho mělo být plno. Co do výkonů i vizuálně, stejně tak mluvením a celkovým projevem. Tohle Panák bohužel nesplňoval, zatímco Haraslín to může splnit.“
Už ve Spartě jste chválil kapitánský přístup Ladislava Krejčího. Může ohrozit ohledně pásky i pozici Tomáše Součka v reprezentaci?
„Je to dost možné, dokázal bych si to představit. Možná by to bylo fajn a směrem do baráže by to prospělo. Dobrý nápad.“
Už od roku 2017 je součástí české ligy systém VAR. I po tolika letech ovšem stále mezi fanoušky a občas trenéry budí kontroverze. Umíte si představit fungování VARu za vašich časů, vzhledem k vašemu temperamentu?
„Z toho bych asi žádnou radost neměl, to si fakt nedokážu představit. Z toho bych byl ještě rozčilenější, než jsem býval. Smysl má, když by VAR pomáhal. Jenže většinou mi přijde, že je naopak kontraproduktivní. Pokud řeší, jestli dojde k ofsajdu o palec… Pardon, to mi přijde za čarou. Rozhodnutí trvá dlouho. Stane se například, že je tam faul na červenou kartu, rozhodčí ji nedá a VAR nereaguje. Pak si rozhodčí vyhodnotí: ´Hele, já ho měl vlastně vyhodit.´ Tak si říkám, na co tam je? Je to o diskuzi.“
Tomáš Řepka s filmem vyráží na turné, více se dozvíte ZDE >>>