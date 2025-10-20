Český úbytek v NHL: špatná zpráva před ZOH 2026. Krize se nejvíc dotýká obránců
Česko hlásí postupné vyklízení pozic v nejlepší lize světa. Na startu základní části NHL nabídlo klubům 13 hráčů do pole, což je o osm tuzemských borců méně, než kolik jich zasáhlo do předchozího ročníku. Už tehdy to byl přitom negativní rekord. A třebaže další české vlajky s postupujícím zápasovým programem přibudou, klesající trend uplynulých let je jasný a před únorovou olympiádou v Itálii vůbec ne povzbuzující. Místa se tak otevírají nejen extraligové konkurenci.
Než kanadsko-americkou soutěž v ročníku 2004/05 zasáhla drtivá výluka, byl v lize o Čechy enormní zájem. Aspoň do jednoho utkání tehdy zasáhlo 68 bruslařů, z toho 41 útočníků a 27 obránců. Ze současného pohledu totální anomálie, kterou malá země uprostřed Evropy stěží kdy v budoucnu zopakuje.
Krize se nejvíce dotýká defenzivy. Ještě před šesti lety mohli reprezentační trenéři počítat s jedenácti beky s aspoň stopovou zkušeností mezi absolutní špičkou. Za poslední dvě sezony klesl výběr na pět zadáků, přičemž podle oficiálních statistik k této skupině náležel třeba John Ludvig, aktuálně zaměstnanec Pardubic s českým pasem, ale hodně hlubokým zámořským kořenem.
Nynější sestavu obránců v NHL tvoří kapitán Anaheimu Radko Gudas, opora Vancouveru Filip Hronek a naděje Minnesoty David Jiříček. Tím výčet končí. Navíc posledně jmenovaný ještě zdaleka nespadá mezi stálice mužstva, pohybuje se spíš za hranou sestavy, i když o víkendu nastoupil.
„Pořád je mladý hráč a my potřebujeme, aby strávil na hřišti hodně minut. Součástí jeho repertoáru by se měla stát hra v oslabení. Až se vrátí z AHL, budeme to od něj chtít, nemůže být jen na přesilovce. Je zásadní, aby se dál posouval a rozvíjel,“ komentoval nedávno rozhodnutí poslat Jiříčka na farmu hlavní trenér Wild John Hynes.
Paradox české situace v defenzivě je v tom, že zástup brankářů je oproti zadákům víc než dvojnásobný. Do hry se už za necelé dva týdny od zahájení základní části podívalo sedm maskovaných mužů, takže třebaže na ZOH v předstihu nominovaný Lukáš Dostál z Anaheimu neprožívá ideální start, brankářský odborník národního týmu Ondřej Pavelec může zůstat v klidu.
„My ho máme mezi třemi gólmany pro olympiádu. A jak říkal Dosty sám, záleží na výkonnosti. Jestli bude chytat, nebo ne. Samozřejmě má klid, že bude na olympiádě, což je jedna věc. Ale druhá je, že každý, kdo na olympiádu jede, chce hrát. Ale myslím, že mezi jmény, která jsme uvedli jako první, měl určitě být i Dosty,“ argumentoval Pavelec během léta v rozhovoru pro deník Sport.
Z gólmanů se nejlépe rozjel Dan Vladař u Flyers, ale zrovna v brankovišti reprezentace nikdy velké problémy řešit nemusela. Mezi ofenzivními lídry je výběr přece jen složitější. Přetrvává odskočená dvojice Martin Nečas (Colorado/4+6 v 6 zápasech) a David Pastrňák (Boston/4+4/ v 8 duelech).
Šest bodů už zvládl také centr Vegas Tomáš Hertl, u Bruins kromě nejúdernějšího Čecha uplynulých let velmi dobře obstojí Pavel Zacha. Z útočníků v klíčovějších rolích se nabízí ještě Filip Chytil (Vancouver), Jiří Kulich (Buffalo), Ondřej Palát (New Jersey) a střídavě Adam Klapka (Calgary).
Ostatní musí o prostor na pódiu bojovat. Nově jako jediný David Tomášek, jehož však Edmonton v posledním utkání vynechal. Zatímco trenér národního týmu Radim Rulík pražského rodáka bral na zlatém mistrovství světa jako centra, Oilers v něm našli spíše křídlo do spodní šestky s dobrou využitelností v přesilové hře, kde operuje těsně před gólmanem soupeře.
Stratég Kris Knoblauch však neokoukanou tvář už několikrát nasadil také vedle Connora McDavida při hře pět na pět. „Velký chlap, který toho mezi profíky odehrál hodně. Je na něm vidět, že je skvělým střelcem, v každém cvičení dá gól. Takový talent opravdu nemá každý,“ povídala kanadská superstar McDavida už během přípravného kempu.
Česko potřebuje Tomáškovi podobné hokejisty v NHL. Jinak se dalších cenných kovů při nejhonosnějších mezinárodních konfrontacích dočká jen zázrakem. Početní souhrn v pětiletkách od celosezonní výluky 2004/05 stanovil propad z 87 hráčů v poli na číslo 48. Celkově se mezi lety 2010 až 2015 a 2015 až 2020 ještě Češi drželi nad 55 unikátními zástupci v NHL, nicméně od roku 2020 už klesli pod padesátku.
Léčba nastalého problému musí vycházet z kvalitní práce s mládeží. Zádrhel? Správnost nastavené koncepce se projeví až za několik let. Pokud se mezitím několikrát nezmění…
Úhrn v pětiletých obdobích (počet Čechů v NHL)
2020-25
- Hráči v poli: 48
- Útočníci: 35
- Obránci: 13
- Brankáři: 12
2015-20
- Hráči v poli: 58
- Útočníci: 39
- Obránci: 19
- Brankáři: 8
2010-15
- Hráči v poli: 55
- Útočníci: 37
- Obránci: 18
- Brankáři: 5
2005-10
- Hráči v poli: 87
- Útočníci: 59
- Obránci: 28
- Brankáři: 8
