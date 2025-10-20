Předplatné

Český úbytek v NHL: špatná zpráva před ZOH 2026. Krize se nejvíc dotýká obránců

Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, na výhru Bostonu to ale nestačilo • Zdroj: NHL.com
Vítek Vaněček v akci proti Bostonu
Český útočník Filip Chytil z Vancouveru nedohrál duel na ledě Washingtonu po tvrdém zákroku od Toma Wilsona
David Pastrňák se raduje ze své trefy
Gólman Philadelphie Daniel Vladař zazářil proti Minnesotě
Flyers oslavují vítězství s českým brankářem Danielem Vladařem
Český útočník Tomáš Hertl oslavuje gól s parťáky z Las Vegas
Patrik Czepiec
NHL
Česko hlásí postupné vyklízení pozic v nejlepší lize světa. Na startu základní části NHL nabídlo klubům 13 hráčů do pole, což je o osm tuzemských borců méně, než kolik jich zasáhlo do předchozího ročníku. Už tehdy to byl přitom negativní rekord. A třebaže další české vlajky s postupujícím zápasovým programem přibudou, klesající trend uplynulých let je jasný a před únorovou olympiádou v Itálii vůbec ne povzbuzující. Místa se tak otevírají nejen extraligové konkurenci.

Než kanadsko-americkou soutěž v ročníku 2004/05 zasáhla drtivá výluka, byl v lize o Čechy enormní zájem. Aspoň do jednoho utkání tehdy zasáhlo 68 bruslařů, z toho 41 útočníků a 27 obránců. Ze současného pohledu totální anomálie, kterou malá země uprostřed Evropy stěží kdy v budoucnu zopakuje.

Krize se nejvíce dotýká defenzivy. Ještě před šesti lety mohli reprezentační trenéři počítat s jedenácti beky s aspoň stopovou zkušeností mezi absolutní špičkou. Za poslední dvě sezony klesl výběr na pět zadáků, přičemž podle oficiálních statistik k této skupině náležel třeba John Ludvig, aktuálně zaměstnanec Pardubic s českým pasem, ale hodně hlubokým zámořským kořenem.

Nynější sestavu obránců v NHL tvoří kapitán Anaheimu Radko Gudas, opora Vancouveru Filip Hronek a naděje Minnesoty David Jiříček. Tím výčet končí. Navíc posledně jmenovaný ještě zdaleka nespadá mezi stálice mužstva, pohybuje se spíš za hranou sestavy, i když o víkendu nastoupil.

„Pořád je mladý hráč a my potřebujeme, aby strávil na hřišti hodně minut. Součástí jeho repertoáru by se měla stát hra v oslabení. Až se vrátí z AHL, budeme to od něj chtít, nemůže být jen na přesilovce. Je zásadní, aby se dál posouval a rozvíjel,“ komentoval nedávno rozhodnutí poslat Jiříčka na farmu hlavní trenér Wild John Hynes.

Hertl dal gól už potřetí v řadě. K demolici Calgary 6:1 přispěl i 300. asistencí v NHL • nhl.com

Paradox české situace v defenzivě je v tom, že zástup brankářů je oproti zadákům víc než dvojnásobný. Do hry se už za necelé dva týdny od zahájení základní části podívalo sedm maskovaných mužů, takže třebaže na ZOH v předstihu nominovaný Lukáš Dostál z Anaheimu neprožívá ideální start, brankářský odborník národního týmu Ondřej Pavelec může zůstat v klidu.

„My ho máme mezi třemi gólmany pro olympiádu. A jak říkal Dosty sám, záleží na výkonnosti. Jestli bude chytat, nebo ne. Samozřejmě má klid, že bude na olympiádě, což je jedna věc. Ale druhá je, že každý, kdo na olympiádu jede, chce hrát. Ale myslím, že mezi jmény, která jsme uvedli jako první, měl určitě být i Dosty,“ argumentoval Pavelec během léta v rozhovoru pro deník Sport.

Z gólmanů se nejlépe rozjel Dan Vladař u Flyers, ale zrovna v brankovišti reprezentace nikdy velké problémy řešit nemusela. Mezi ofenzivními lídry je výběr přece jen složitější. Přetrvává odskočená dvojice Martin Nečas (Colorado/4+6 v 6 zápasech) a David Pastrňák (Boston/4+4/ v 8 duelech).

Šest bodů už zvládl také centr Vegas Tomáš Hertl, u Bruins kromě nejúdernějšího Čecha uplynulých let velmi dobře obstojí Pavel Zacha. Z útočníků v klíčovějších rolích se nabízí ještě Filip Chytil (Vancouver), Jiří Kulich (Buffalo), Ondřej Palát (New Jersey) a střídavě Adam Klapka (Calgary).

Rittich zazářil při debut za New York Islanders 31 zákroky • NHL.com

Ostatní musí o prostor na pódiu bojovat. Nově jako jediný David Tomášek, jehož však Edmonton v posledním utkání vynechal. Zatímco trenér národního týmu Radim Rulík pražského rodáka bral na zlatém mistrovství světa jako centra, Oilers v něm našli spíše křídlo do spodní šestky s dobrou využitelností v přesilové hře, kde operuje těsně před gólmanem soupeře.

Stratég Kris Knoblauch však neokoukanou tvář už několikrát nasadil také vedle Connora McDavida při hře pět na pět. „Velký chlap, který toho mezi profíky odehrál hodně. Je na něm vidět, že je skvělým střelcem, v každém cvičení dá gól. Takový talent opravdu nemá každý,“ povídala kanadská superstar McDavida už během přípravného kempu.

Česko potřebuje Tomáškovi podobné hokejisty v NHL. Jinak se dalších cenných kovů při nejhonosnějších mezinárodních konfrontacích dočká jen zázrakem. Početní souhrn v pětiletkách od celosezonní výluky 2004/05 stanovil propad z 87 hráčů v poli na číslo 48. Celkově se mezi lety 2010 až 2015 a 2015 až 2020 ještě Češi drželi nad 55 unikátními zástupci v NHL, nicméně od roku 2020 už klesli pod padesátku.

Léčba nastalého problému musí vycházet z kvalitní práce s mládeží. Zádrhel? Správnost nastavené koncepce se projeví až za několik let. Pokud se mezitím několikrát nezmění…

Úhrn v pětiletých obdobích (počet Čechů v NHL)

2020-25

  • Hráči v poli: 48
  • Útočníci: 35
  • Obránci: 13
  • Brankáři: 12

2015-20

  • Hráči v poli: 58
  • Útočníci: 39
  • Obránci: 19
  • Brankáři: 8

2010-15

  • Hráči v poli: 55
  • Útočníci: 37
  • Obránci: 18
  • Brankáři: 5

2005-10

  • Hráči v poli: 87
  • Útočníci: 59
  • Obránci: 28
  • Brankáři: 8

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina5320023:1110
2Detroit6410120:1410
3Washington6310217:128
4Devils5400119:158
5Montreal6220221:188
5Pittsburgh6400218:158
7Rangers7301315:127
8Toronto6211222:207
9Boston7210421:226
10Florida7300415:206
11Flyers5111213:145
12Buffalo5200313:144
12Columbus5200314:154
14Islanders5200316:194
15Tampa6102316:214
16Ottawa6110420:304
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado6501021:1011
    2Vegas6312026:1910
    3Winnipeg5400121:128
    4Utah6310217:138
    4Chicago7212222:188
    6Vancouver6310220:178
    7Seattle Kraken5122016:148
    8Dallas5210219:186
    9St. Louis5300215:186
    10Nashville6202215:196
    11Edmonton6201315:185
    12Anaheim5111214:185
    13Minnesota6111317:225
    14Kings6012317:244
    15San Jose5002313:252
    16Calgary6010511:252

