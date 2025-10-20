Fotbalový zázrak ve Švédsku! Titul slaví tým z města s 1400 obyvateli, jen jednou prohrál
Švédským fotbalovým mistrem se poprvé v historii senzačně stal klub Mjällby AIF. Tým z městečka na jihu země v pondělí vyhrál 2:0 na hřišti IFK Göteborg a v čele tabulky má tři kola před koncem nedostižný jedenáctibodový náskok.
Z dosavadních 27 zápasů Mjällby pouze jednou prohrálo. Trenér Anders Torstensson nemá v kádru žádná slavná jména a za klubem nestojí bohatí investoři. Klíčem k úspěchu jsou podle expertů týmová soudržnost, dobrý skauting a prozíravé řízení klubu.
Na prvním místě tabulky soutěže, jež se hraje systémem jaro-podzim, má nyní Mjällby jedenáctibodový náskok před druhým Hammarby. Loňský šampion Malmö ztrácí na čtvrté pozici propastných 21 bodů. A to přesto, že Mjällby má podle serveru transfermarkt.de až devátý nejhodnotnější kádr ze 16 mužstev soutěže.
Klub Mjällby AIF se dočkal největšího úspěchu po 86 letech své existence. Nese jméno města s 1400 obyvateli, ale domácí zápasy hraje v nedalekém stejně velkém Hälleviku.