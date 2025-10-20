Předplatné

Cesta kolem světa z Edenu, Sparta bez kapitána. Jablonec reprezentační kletba minula

Impotentní kolo, Slavia jako nároďák a pomalá Sparta. Baník klesá dál, co Hyského posily? • Zdroj: iSport.cz
Lukáš Haraslín si na reprezentačním srazu Slovenska přivodil zranění
Ivan Schranz ve slovenské reprezentaci
Daiki Hašioka v dresu japonské reprezentace
Útočník Jan Chramosta v utkání s Duklou Praha
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Jan Kuchta lituje neproměněné šance proti Slovácku
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Předním ligovým týmům přinesla reprezentační přestávka znovu nechtěné komplikace. Sparta i Slavia se musí popasovat s absencí důležitých jmen. Ze slovenského srazu se zraněný vrátil nejen kapitán Letenských Lukáš Haraslín, ale i tahoun „sešívaných“ Ivan Schranz. A debutant v národním týmu Jan Chramosta? Ten o víkendu v dresu Jablonce paradoxně odehrál druhou největší časovou porci v sezoně.

Jablonec

Malé využití dua

Reprezentační pauzu přežili na severu relativně v klidu. Chramosta s Cedidlou byli v týmu Ivana Haška využiti naprosto minimálně a Sebastian Nebyla už od letního EURO součástí slovenské reprezentace do 21 let není.

Účast v mládežnických výběrech trenéra Luboše Kozle vzhledem k vyššímu věkovému průměru kádru rovněž nemusí zatěžovat. S tím, že se z Chramosty a Cedidly stanou pravidelní reprezentanti, počítat nemusí, Jablonec tak nadále může sázet na aspekt, který ho zdobí – zdravý kádr.

82: Tolik minut odehrál Jan Chramosta proti Dukle po návratu z reprezentace, svou druhou nejvyšší porci v sezoně.

Jabloneční reprezentanti

  • Česko: Jan Chramosta, Martin Cedidla (Praha, Faerské ostrovy)

Slavia

Problém Schranz

Na slávistické poměry je devět reprezentantů málo, ale pro Jindřicha Trpišovského to není příliš důvod k radosti. Další opory totiž zůstaly doma čistě ze zdravotních důvodů, Slavia i tak trénovala s torzem.

A mohlo být hůř. Kdyby se David Zima nevrátil ze srazu předčasně, Zlín by třeba nestihl. Přesto „sešívaní“ počítají další ztrátu, Ivan Schranz si za Slovensko přivodil zranění, které ho může vyřadit až na měsíc ze hry. To je to poslední, co si trenéři přáli.

18 140: Tolik kilometrů musel v letadle podstoupit Daiki Hašioka při cestě z Prahy do Tokia a zpět. Dorazil až v pátek.

Slávisté v reprezentaci

  • Česko: Lukáš Provod, Vasil Kušej, Tomáš Chorý (Praha, Faerské ostrovy)
    David Zima (Praha)

  • Slovensko: Ivan Schranz (Severní Irsko. Slovensko)

  • Řecko: Christos Zafeiris (Skotsko, Dánsko)

  • Libérie: Oscar, Emannuel Fully (Libérie, Rovníková Guinea)

  • Japonsko: Daiki Hašioka (Japonsko)

Sparta

Další slovenské zranění

Od týmu se při reprezentační pauze oddělilo celkem osm borců, to už je slušné číslo. Potíží byl klasicky návrat Ekvádorců Johna Mercada s Angelem Preciadem, kteří se připojili až v pátek před duelem na Slovácku.

Hlavním problémem (vedle výsledku 0:0) se však nakonec ukázal zdravotní stav kapitána. Lukáš Haraslín nemohl v Uherském Hradišti pomoci zlomit usilovného soupeře, protože má po zápase s Lucemburskem zraněný kotník.

112: Tolik minut odehrál v reprezentaci kapitán Lukáš Haraslín, ve druhém zápase se zranil.

Sparťané v reprezentaci

  • Česko: Jaroslav Zelený (Praha, Faerské ostrovy)
  • Česko U21: Adam Ševínský (Karviná, Bulharsko)
  • Ekvádor: Angelo Preciado, John Mercado (USA, Mexiko)
  • Finsko: Kaan Kairinen (Finsko, Nizozemsko)
  • Kosovo: Albion Rrahmani (Kosovo, Švédsko)
  • Rovníková Guinea: Santiago Eneme (Rovníková Guinea)
  • Slovensko: Lukáš Haraslín (Severní Irsko, Slovensko)
