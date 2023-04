Třinec slaví ČTVRTÝ titul v řadě! Dračí dynastie, pohár vystřelil Hudáček

Oceláři to dokázali! Třinec slaví čtvrtý titul v řadě, v pátečním šestém utkání finále Generali Česká play off vyhrál na domácím ledě 4:1 a sérii ovládl 4:2 na zápasy. Mistrovské oslavy vystřelil v 57. minutě Libor Hudáček, po němž ještě stvrdili výhru trefami do prázdné branky Andrej Nestrašil a Marko Daňo. Třinec vyhrál titul jako první tým, který musel začínat v play off už v předkole.