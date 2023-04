Titul těžký jak sviňa! Moták vypustil emoce, oslavy Ocelářů jako poprvé

Poklekněte před Třincem a tleskejte. Umí! Nic se nemění, Oceláři vyhráli čtvrté finále v řadě. Teď si prošli nejtěžší cestou, jako první tým v historii pro pohár došli až z předkola, museli vyhrát 15 zápasů. Ten poslední? Rozhodl ho v 57. minutě Libor Hudáček, pak Třinec nasypal Hradci góly do prázdné a vyhrál 4:1. „My víme, jaký tým tady máme. Kurňa, je to tam,“ užíval si euforii brankář Ondřej Kacetl. Zaplněná hala se mohla zbláznit. Jako kdyby to bylo poprvé!

Úspěch se neokouká, nemáte dost. „Nikdy nepodceňujte srdce šampionů,“ prohlásil loupežník Martin Růžička. Na tuhle vizáž jste u něj na přelomu dubna a května zvyklí. Vyhrál už svůj šestý titul. Neskutečná nálož, stejně jako třinecká dominance. Čtyřikrát po sobě vyhrát pohár? Od dob Vsetína nezná Česko tak dominantní tým.

Pár minut před koncem stála plná hala na nohou, skandovala. Vzduchem létala mávátka. Do euforie dav dostal gól Libora Hudáčka v čase 56:43. Třinec šel do vedení 2:1 a už ho nepustil. Po zápase jezdil Hudáček chvíli po ledě s velkou sklenicí piva. Hledal oběť. Rychle ji našel, trenér Vladimír Országh zrovna dával rozhovor pro televizi, neměl šanci cuknout.

Třinec - Mountfield HK: Hudáček propasíroval puk za Machovského, zlatý gól! 2:1 Video se připravuje ...

Zimák bouřil, vyvolával svoje hrdiny po jménech. Vytleskal i soupeře, skandování „Hradec Králové“ se neslo vzduchem, když Mountfield přebíral stříbro. „Je to jeden z mála zimáků, kde neřvou, že Smoleňák je pí***, je tady hodně sportovní prostředí,“ hořce se usmál hradecký kapitán Radek Smoleňák. Mísilo se v něm zklamání i hrdost, kam tým došel.

A jasně, taky jméno trenéra Zdeňka Motáka bylo hodně slyšet. „Už jsem to jednou zažil,“ mrknul kouč. Ano, na konci základní části ho fans vyvolávali taky. Jen Třinec byl v krizi, tak za jméno přidali ještě slovo „ven“. Těžká doba pro všechny? „Samozřejmě. Neposral jsem se z toho ale,“ najednou i hokejový profesor Moták ze sebe emoce vypustil.

Aby ne, je hotovo. „Jsme rád, že to dopadlo ale takhle. Nemám ty pokřiky nikomu za zlé. Jsem šťastný, že teď zase přišlo tolik lidí a tolik nám fandili,“ vykládal kouč.

Obrovské třinecké zlepšení v play off je nejlepším příběhem sezony. Ocelářům se nevěřilo tolik jako dřív. Ale spláchli nejdřív Litvínov, pak vyřadili Spartu, v sedmi zápasech Pardubice a teď přetlačili Hradec. „Bylo to těžké jak sviňa, samozřejmě jdete do toho... Hráči jsou partneři, nejsem car, který by je tady s prominutím,“ na chvíli se Moták odmlčel. „Který by jim nadával, řeknu to slušně. Důležité je, že jsme to zvládli a tým udělal maximum, abychom byli úspěšní,“ přidal. „Jdu si pro medaili, díky a zdar!“ rozloučil se.

Moták: Dřina jak sviňa! Děkuju divákům, kteří po mně řvali Video se připravuje ...

Obrovské soustředění polevilo, Třinec to zvládl, dokázal se zase vydrápat na vrchol. Hledat jednoho hrdinu velké jízdy? Libor Hudáček, který vstřelil vítězný gól finále? Daniel Voženílek, neúnavný bojovník, prudič a muž pro velké momenty? Brankář Ondřej Kacetl, který zase naladil geniálně formu na poslední koncert? Lídr a nejproduktivnější hráč play off Martin Růžička? Ne, to se nedá. Není jedno jméno.

Když Oceláři mluví o týmu, kdy popřete ego, ale soustředíte se jen na společnou cestu, nelžou. Nejde jen o řeči. To na jejich příběhu baví asi ze všeho nejvíc. „Víme, jak play off hrát. Nechci říct, že jsme si to pohlídali, ale hráli jsme zkušeně. Tým je tady perfektní, chtěl bych smeknout před všemi, co tady dokázali,“ spustil Kacetl.

Když jste na něj zkusili, že tohle bylo hodně i jeho play off, hned se usmál a zavrtěl hlavou: „Ne, děkuju, ale ne, ne, ne. Vždycky jsme to zvládli jako tým. Čísla hezký, ale nikdo by to nezvládl bez ostatních. My víme, jaký tým tady máme. Kurňa, je to tam!“ zakřičel.

Pohár přijel speciálně vyzdobeným vozem, bodyguardi v bílých rukavičkách ho vytáhli z kufru. Mimochodem, když tohle auto přijelo do Třince při výsledku série 3:0, lídři týmu ihned začali brblat, že ho nikdo z hráčů nesmí vidět. Tak hned muselo pod plachtu, aby nedráždilo. V pátek se mohlo projet po ledě. A začala už přímo v hale velká party. Třinec si ji zaslouží, aby se vydrápal na vrchol, odehrál 22 zápasů v play off, takhle těžkou cestou si ještě nikdo projít nemusel.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:56. Marinčin, 56:43. Hudáček, 58:12. Nestrašil, 58:48. Daňo Hosté: 46:08. Rosandić Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička (A), Marcinko, Daňo – Hudáček, Voženílek, Nestrašil – Kurovský, M. Roman, Dravecký (A) – Hrňa, Vrána (C), Chmielewski – Svačina. Hosté: Machovský (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A) – R. Pavlík, Miškář, Werek – Perret, Lalancette, Jergl – Zachar, Kev. Klíma, Okuliar – Eberle, Lev (A), Pilař – Smoleňák (C). Rozhodčí Hribik, Šír – Jiří Ondráček, D. Hynek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků