Stříbrný Hradec vítaly ohně, stovky lidí i Hronek: Tak jsme druhý, no a co?!

Prohráli zlatou placku, takže své okolí přestali zajímat? Kdepak, ani náhodou. Takhle to v Hradci Králové nefunguje. Město pod Bílou věží hokejisté pobláznili výtečnými výkony a neutuchající bojovností. V play off vyklepli Liberec, přemohli Vítkovice a dali řádně zabrat i staronovým třineckým šampionům. Podle toho vypadalo i uvítání stříbrného týmu po návratu ze Slezska z prohraného šestého finále . Bylo velkolepé.

„Už jedou!“ zařvali spokojeně přítomní fanoušci, kteří se po půl jedné v noci začali scházet u hradecké arény a v dáli viděli, jak se k zimáku přibližuje stříbrná výprava. Což byl pokyn pro odpalovače ohňostroje a vlastníky červených světlic, kteří autobusu vytvořili působivý ohnivý koridor před zaparkováním.

Několik set příznivců okamžitě začalo vytleskávat své oblíbence a děkovat za historickou sezonu, v níž se hráči Mountfieldu prvně procpali do boje o titul.

„Tak jsme druhý, no a co?! No a co?! No a có o o! Hoši, děkujem! Hoši, děkujem!“ zpívali vděční skalní fans, kteří v play off vyprodávali téměř sedmitisícový stadion a neustálým kraválem uvnitř dávali najevo, jak si kvalit a nezlomného ducha týmu váží.

Mezi prvními vystoupil z autokaru kapitán Radek Smoleňák, přítomným okamžitě mával a tleskal, hráči se postupně trousili živým špalírem do kabiny, plácali si s fandy, kteří jim upřímně děkovali za báječnou sezonu, byť s trochu hořkým koncem.

Nakonec i z prohraného finále zklamaní hráči sem tam vyloudili úsměv. Pravda, hodně těžko to šlo zejména Oliveru Okuliarovi, jenž po zákroku Daniel Voženílka nedohrál a otřesený se převlíkal do teplákovky. Slovenský objev sezony schytal pecku do hlavy, náraz do plexiskla rozhodně nebyl z nejpříjemnějších. Možná i proto ho hradečtí příznivci chlácholili víc než jiné hokejisty.

Radegast HITparáda: Voženílek zrentgenoval Okuliara, pak došlo málem k bitce Video se připravuje ...

Mezi dvaadvacetiletým útočníkem a hradeckým publikem se vytvořilo silné pouto. Okuliar prožil životní ročník a chválil si i skvělé vztahy v týmu. „Klobouk dolů za to, jak jsme se v průběhu sezony, kdy nás klátila zranění a nemoci, dali do kupy. Snad se i někdy v budoucnu podaří takovou kabinu zopakovat,“ zadoufal spokojený, ale i zklamaný Okuliar.

Jen co si hráči odložili bagáž v klubové šatně, sebrali se zapít sezonu v centru města. Vybrali si Hendrix Café na Velkém náměstí. Mezi hosty nechyběl ani Filip Hronek, jenž své kamarády vydatně podporoval po svém návratu z Vancouveru, kde po trejdu z Detroitu dohrával sezonu NHL.

„Velká škoda, klukům jsem strašně přál a věřil, že to dotáhnou domů na sedmý zápas. Nedá se nic dělat, i tak mají za sebou parádní sezonu, můžou být na sebe pyšní,“ vykládal elitní český obránce u domácí kabiny Mountfeldu.

Fanoušci týmu dostanou možnost potkat se se svými oblíbenci v pondělí kolem třetí odpoledne na Ulrichově náměstí.