Hradecký cvrkot bodoval, síla v pěti. Trnka se mračil: Někdy lepší byli, ale...

Když Hradec spustí svůj cvrkot, potřebujete se opřít o brankáře. Lukáš Klimeš Vítkovicím dává ohromnou jistotu celou druhou polovinu základní části. Stejný mód drží i v předkole play off. Jenže? Tohle bylo už fakt moc. Palba byla hodně velká, jeho spoluhráči většinu zápasu chytali rychlé hradecké nohy. Brutální sílu předvedly v přesilovkách, to ano. Ale víc nic. Mountfield bere výhru 4:3.

Vítkovice dvě minuty před koncem odvolaly z branky Lukáše Klimeše. Hrály v početní výhodě, přesilovka byla jejich brilantní disciplína. Sice asi jediná, ale stála vážně za to. Ztrácíte gól, je velká šance poslat zápas přesně tam, kam asi každý čekal, směr prodloužení. Nepodařilo se, Hradec koncovku přežil, získal první bod v předkole.

K jedné dobré šanci se parta z Ostravy dostala, když Rihards Bukarts vypálil rychle kus za modrou. Ale Lukáš Pařík švihl lapačkou a naděje na tolik očekávané prodloužení zhasla.

Mountfield si může drbat hlavu, že soupeři na jeho silnou disciplínu v zápase dost nabíjel. „Znovu jsme si ověřili, že když se budeme držet principů naší hry, jsme při hře pět na pět soupeře schopni přehrávat,“ zmínil kouč vítězného celku Tomáš Martinec.

Ano, v plném počtu mužů na ledě jeho soubor soka slušně deptal. „Jen tam byla spousta věcí, ze kterých si je třeba vzít poučení,“ dodal kouč.

Hradec se totiž nejdřív sám strčil do hrnce a ještě pod ním zatopil. Za prvních dvacet minut vyrobil čtyři tresty. Vítkovice vedly 2:1, využily dvě přesilovky. „Prvních deset minut jsme hráli velmi dobře, ale pak jsme v oslabení dvakrát inkasovali. Apelovali jsme na disciplínu už před zápasem, po první třetině zase,“ vypočítával Martinec. „Ale moc dlouho jsme se nepoučili, ve třetí třetině jsme chodili hloupě ven zase,“ štvalo ho.

Abyste dobře pochopili zásadní rozdíl, jestli se hrálo v pěti, nebo ne. Když ano, na střelecké pokusy vyhrál Mountfield 50:13. V přesilovkách měly navrch lehce Vítkovice 19:18, ale tady vypadaly opravdu hodně silně. „Z našeho pohledu lepší momenty a horší momenty. V sérii prohráváme 0:1,“ plánoval zápas rychle spláchnout vítkovický kouč Pavel Trnka.

Když dostal dotaz, zda tím horším byla hra pět na pět bez vážnějšího ohrožení Lukáše Paříka, odvětil: „Bavím se o horších a lepších momentech speciálně s ohledem na přesilovky a naše zbytečné vyloučení.“

A ta hra v plném počtu, kouči? „Hra pět na pět je téma vždycky. Soustředíme se na další zápas, pod tlakem jsme částečně byli, ale taky jsme dostávali pod něj soupeře my. Ano, v určitých fázích byl v pěti proti pěti Hradec lepší. Ale byli jsme schopni vstřelit góly.“ O nedostatcích se bavit nechtěl.

Hradec vsadil na svůj turbo pohyb, cvrkot a střelbu odkudkoliv a kamkoliv. Palba od Mountfieldu byla velká, ovšem z Klimeše vyrostl démon základní části. Navíc břicho ani hrudník děravé nemá, což byl i důvod, proč se zápas zlomil až dvěma góly ve třetí třetině. Do té doby držel Klimeš stav 2:2. Svému týmu dával jistotu, že když ho Hradec strčil do svého lisu, dá se přežít. Největší zákrok vytáhl právě za stavu 2:2, když se před ním zjevil Evan Jasper. „Viděl jsem to z trestné. Lukáš nás strašně drží, hodně nám pomáhá,“ přikývl útočník Petr Fridrich.

Klimeš měl výborně pokrytou spodní část brány, tam se nic nacpat nedalo. Jasper dobře zvedal, ale vítkovický brankář švihl levou rukou. Puk skončil u něj. Při druhém hradeckém gólu se na něj vytáhl leda Pavelka, když ujel v oslabení, naznačil bombu golfákem a gólman se chytil. Zamrzl. Pavelka ho objel a strčil puk do prázdné. Jinak se vítkovickému brankáři pokloníte a těšíte se, co předvede příště.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:25. Kev. Klíma, 27:57. Pavelka, 44:51. Perret, 45:29. Lalancette Hosté: 11:46. Auvitu, 17:08. Ri. Bukarts, 53:00. Percy Sestavy Domácí: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl (A) – Eberle (C), Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – Kalus, Chlán, Dej – R. Půček, Claireaux, Lednický. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Ondráček, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 545 diváků

