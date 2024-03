Talent blízko gólu, pak trefil hvězdu: Vzpomínky máme, Hradci je co vracet

Mluvil hodně tiše. Matěj Prčík (19) patřil mezi nejlepší hráče Vítkovic v Hradci, mladý bek vynikal hlavně ve třetí třetině, kdy jeho tým konečně rozkýval nohy. Ale dobrý pocit rozhodně neměl. „Hlavně ve druhé části jsme přestali úplně hrát, to se nemůže opakovat,“ zahlásil po druhé porážce v předkole play off extraligy. Mountfield vyhrál 1:0 a je krok od postupu.

Posledních patnáct minut jste konečně byli soupeř. Napadne vás takhle po zápase, proč to tak trvalo?

„Na to odpovědět nedokážu.“

Na úplném začátku jste v boxu před brankou byli i celkem aktivní, dokázali jste vystoupit a dostat ke dvěma dobrým střelám. Ale pak vás hradecký pohyb tak umotal?

„Ve druhé třetině jsme měli obrovský výpadek snad jen s jednou střelou na bránu. Takhle se vyhrát nedá.“

Ve třetí třetině jste dobře trefil Olivera Okuliara. Nechce to dostat do zápasu přesně tyhle emoce, které nedovolí Hradci jen jezdit a kroužit?

„Jo, musíme přitvrdit, být nepříjemní. Na tomhle určitě musíme zapracovat.“

Posledních patnáct minut jsme viděli probuzené Vítkovice. Aspoň tohle malý příslib byl?

„Ano, určitě nám třetí třetina ukázala cestu, že můžeme s Hradcem hrát vyrovnanou partii. Jen bychom si měli přenést nasazení už do začátku. Musíme zlepšit hru pět na pět.“

Vaše střela mohla ale srovnat na 1:1, jen ji Pařík chytil přesně na čáře. Nadával jste na smůlu hodně?

„Všichni jsme doufali, že to bude gól, když se rozhodčí jeli podívat na video. Jen bohužel chyběly centimetry. To je život.“

Zvládnete vyhrát třikrát v řadě?

„Zbraně neskládáme, tuhle situaci jsme už jednou zažili. Nevidím důvod, proč bychom to neměli dotáhnout jako před rokem. Domů se vracíme s tím, že uděláme dva zápasy a sem se vrátíme ještě.“

Které vibrace z play off 2023 se dají přetáhnout sem?

„Každý z nás, co jsme tady hráli, máme v hlavě určitě vzpomínky na minulý rok. Máme Hradci co vracet, ale ty první dva zápasy u nich se nám zrovna nepovedly. Věřím, že to doma zlomíme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:24. Kev. Klíma Hosté: Sestavy Domácí: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Jank – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl (A) – Eberle (C), Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – Kalus, Chlán, Dej – R. Půček, Claireaux, Lednický. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Hynek, Thuma Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4577 diváků

