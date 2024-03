Kirk zapálil v krbu, přišel jeho čas: Cítíte tu změnu atmosféry

Britská vlajka změnila barvy. Červenou a modrou vystřídala černá se zlatou. „Kirk! Kirk! Liam Kirk!“ burácel litvínovský kotel při druhém zápase předkola proti Plzni. „Je to super. Ještě jsem nezažil, aby mě fanoušci vyvolávali po každém gólu,“ přiznal odchovanec anglického Sheffieldu. V klíčové fázi sezony začal napínat sítě ve velkém. Od reprezentační přestávky zavěsil osmkrát. Za poslední čtyři utkání se trefil pětkrát, z toho třikrát ve dvou úvodních duelech play off.

Takovou gólovou šňůru Liam Kirk v extralize ještě neměl. Zatím se jeví jako muž série. Čtvrteční bitvu na Hlinkově stadionu ozdobil 24letý britský reprezentant dvěma zásahy. Kromě nich se vystavil do dalších dvou, tří slušných šancí. Je lahoda ho sledovat. Zapálil v krbu, přišel jeho čas. V sérii na tři vítězství Litvínov vede 2:0 a má mečbol.

„První brance předcházela neuvěřitelná akce od Baryho (Marek Baránek). Podíval se, hezky naznačil a já dal. Před druhou Ondra (Kaše) dobře napadal, získali jsme kotouč a já se snažil mířit přesně. Produkovat v útoku je moje role. Chci týmu co nejvíc pomáhat, což je v play off ještě důležitější. Ale pořád mám co zlepšovat,“ povídal po druhém zápase před novináři.

Nejlepší střelec mistrovství světa 2021 se stal senzační posilou Vervy těsně před startem extraligy. Vědělo se, že na góly má nos. Po příchodu si nějakou dobu zvykal, dost šancí taky nevyužil. Jednu dobu zůstal sedm zápasů na suchu. Ale v základní části se dostal se na skvělých 19 gólů.

„Začátku sezony jsem možná spíš hledal přihrávky, někdy asi až moc. Chce to chodit každý den na stadion, pořád si věřit a držet se své hry, makat, hrát jednoduše. A jakmile se naskytne příležitost, využít toho. Věřím si, vím, že šance dokážu proměňovat. Jen musím střílet víc,“ líčil Kirk.

V třetí části prvního duelu proti Plzni povýšil do elitního útoku k Matúši Sukeĺovi s Petrem Koblasou. Navíc se vrátil na křídlo, což je jeho původní parketa. Tah zabral. „Prohrávali jsme o gól a chtěli nějak nakopnout ofenzivu. Sedlo si to, nechali nás spolu. Mám vedle sebe dva skvělé hráče. Suky je hodně zodpovědný, po zranění nám podstatnou část sezony dost chyběl. Kobly je dříč, umí nahrát i vystřelit. S takovými to mám snazší. Většinu sezony mě nasazovali do centru, zvykl jsem si. Ale cítím se v pohodě na obou pozicích. Jsem připravený hrát, kde mi řeknou,“ pokračoval.

V úvodním utkání si Krušnohorci se rvavými Indiány nedokázali dvě třetiny moc poradit. Potom však během tří minut otočili, Kirk dával vítězný gól. Druhý zápas začala Verva líp. Angličan patří k těm, kteří nesou litvínovskou pochodeň. Hned zkraje dvakrát přebruslil plzeňské beky a podnikl nálet na branku.

„V prvním zápase to nebylo úplně ono, což jsme ve druhém chtěli změnit. Soustředím se hlavně na sebe, abych tvořil hru pro sebe i ostatní. Zatím to bylo dobré, máme dvě důležitá vítězství. Hraje se hodně fyzicky. Soupeři se vám snaží dostat pod kůži, především top hráčům. Ale to je play off hokej, něco takového jsme čekali. Nesmíme se do toho nechat zatáhnout. Musíme se soustředit na sebe, hrát pořádně a nechat rozhodčí dělat svou práci“ pravil Kirk.

Mezi dospělými hraje play off teprve podruhé. „Užívám si to. Trochu jsem ho okusil v juniorech, jenže pak jsem o nějaké přišel kvůli covidu. Cítíte, jak se změnila atmosféra, jak je každý zápas důležitý. Snad se nám tenhle džob podaří dotáhnout v Plzni a postoupíme dál,“ přál si.

Před odchodem do kabiny v něm pookřála i fotbalová duše. Když slyšel, že Liverpool vede na Spartě. „Díky. To je dobré vědět,“ zasmál se. „Jinak fandím Chelsea. Ale nemáme zatím moc dobrou sezonu,“ dodal s úsměvem Kirk.

