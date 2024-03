Liberec se probral, Olomouci vrátil krádež a zůstává ve hře o Spartu

Stáli nad propastí, dívali se do očí zkažené sezoně. V Olomouci se však liberečtí hokejisté nadechli, vrátili Hanákům krádež ve vlastním baráku a zůstávají ve hře o čtvrtfinále extraligového play off. Po sobotním triumfu 4:3 navázali nedělní výhrou 5:3, a pokud si v úterý pod Ještědem poradí s Hanáky potřetí, postaví se Spartě v boji o semifinále. V opačném případě půjde na Pražany hradecký Mountfield a Olomouc vyrukuje na Pardubice.

Stará hokejová pravda se znovu potvrdila. Kdo nepromění dvojnásobnou přesilovku, nemůže vyhrát. Hanáci promarnili jednu v prvním dějství (93 sekund) a další ve třetí (23 vteřin). Vyhecovanou partii rozsekla dvojice B+B. Michal Birner skóroval ve 36. minutě na 2:3, jeho pobočník Michal Bulíř ve 42. navyšoval na 4:2.

Jak se celé výživné drama rodilo?

Po rychle vstřeleném prvním gólu je vždy enormně důležité pokračovat v trendu, což se na liberecké straně dělo do sedmé minuty, kdy sudí zbytečně vstoupili do hry vyloučením Jaroslava Vlacha. A za chvíli se za ním vydal Kelly Klíma, který sekl Jana Káňu. Rozhodčí měli pískat hned, ruku však zvedli, až když Káňa ukázal, že zákrok fakt bolí.

Domácím se naskytla skvělá šance srovnat v 93 vteřin dlouhé dvojnásobné převaze, ale celou ji odehráli nervózně, bez sebevědomí a nápadu. Ten dostal až Jan Nahodil nedlouho po přesilovce, když Dávidu Hrenákovi uštědřil další víkendový pohlavek. Za brankou a v absolutně nególové situaci poslal puk na gólmanova záda, od nichž proskočil za čáru.

Severočeši však už v sobotu dali jasně najevo, že jen hned tak něco nepoloží. Ve druhé třetině šli do vedení z brejku Kellyho Klímy, kterého bezvadně našel Marek Zachar a i po vyrovnání Adama Rutara našli cestu k dalšímu vedení. V přesilovce při druhém vyloučení Jakuba Navrátila pohotově zakončil Michal Birner. „Dobře se mi to odrazilo od mantinelu, gólman byl dole, možná puk malinko hledal, tak jsem to zkusil poslat nahoru a padlo to tam. Úplně jednoduché to nebylo,“ usmíval se do kamer veterán.

Po Bulířově gólové individuální domácí znovu přiskočili díky Davidu Škůrkovi a na srovnání dostali ideální příležitost ve dvojnásobné převaze, ale hosté se srdnatě ubránili. „Kluci při oslabení odvádí fantastickou práci,“ ocenil Birner kumpány za defenzivní práci.

Hrálo se ve skvělé atmosféře, domácí fanoušci spílali sudím, že málo vylučují tým hostí, ale paradoxně to byli Severočeši, kteří putovali na trestnou lavici za obyčejné zákroky. Respektive řada stejných provinění postihována nebyla, jen jakýsi výběr. A pak poškodili i domácí, když neposlali do tří hosty za jasné podrážení.

Po dvou nevyužitých sólech Marka Zachara nakonec uškrtil nervy Martin Faško-Rudáš střelou do prázdné klece.

Pokračujeme v úterý pod Ještědem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:02. Nahodil, 27:32. Rutar, 46:34. Škůrek Hosté: 01:05. A. Najman, 24:42. Kel. Klíma, 35:05. Birner, 41:21. Bulíř, 59:20. Faško-Rudáš Sestavy Domácí: Sedláček (Frgál) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, P. Musil, Orsava – Plášek, Nahodil (A), Navrátil – Kunc, Macuh, Bambula – Kusko, Knotek (A), Klimek. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Bulíř, Hawryluk (A) – Zachar, Šír, Kel. Klíma. Rozhodčí Cabák, Stano – Lederer, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE