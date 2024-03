Pařík: přežil vážnou nehodu, stála o něj NHL, dává góly a klidně se porve

Překvapení nachystal Mountfield HK do branky před rokem a stejnou kartu zkouší i teď. Tehdy v klubu zázračně ožil Matěj Machovský, tým dotlačil až do finále proti Třinci. Po bídné finské štaci byste u něj takový scénář nečekali. Hradeckou jedničkou je nyní Lukáš Pařík (22). Mohl a měl být úplně jinde, má potenciál na NHL. Ale přišel jako trojka z Liberce.

Vysoký brankář s neposednými vlasy je hlavně chlap, kterého štěstí políbilo na čelo. Nebo mu spíš dalo pořádného francouzáka.

Minulou sezonu u něj můžete hodnotit všelijak. Skončil svoji misi v Americe, neprosadil se v organizaci Colorada. Na farmě v AHL nechytal ani jednou, celou dobu trávil v ECHL a zvládl jen 24 zápasů.

Stěžejní je, znát důvod. Zažil vážnou dopravní nehodu, ve svém životopise by si klidně mohl napsat 6. listopadu jako den, kdy se znovu narodil.

„Na dálnici to do mě čelně napálila řidička z protisměru. Na delší dobu mě to vyřadilo. Byl jsem připravený na start sezony, pak jsem byl z ničeho nic out,“ líčil v rozhovoru pro iSport.cz. „Vypůjčeným autem jsem odvezl několik spoluhráčů do města, vracel se na hotel, ale nedojel jsem. Měl jsem několik zlomených žeber. Byla to pro mě velká rána. Najednou jsem se nepral jen s hokejem. Bohužel ten návrat jsem pak nezvládl,“ začal o své bouračce opatrně.

Ale když se rozpovídá, mrazí, jakou roli hrály centimetry a že zrovna jeho strážný anděl držel svůj play off mód. Vyložil parťáky a po dálnici jel rychlostí 110 km/h. „Z ničeho nic se přede mnou zjevila řidička druhého auta v