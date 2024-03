Vášeň na maximum, historické derby! Sedlák se neschovává: Bude to trochu...

Zítra práskne hrom a spustí se blesky. Série mezi Pardubicemi a Hradcem by měla být nejostřejším kouskem čtvrtfinále. Co se týká hecování na tribunách, čekejte maximální vášeň. Dvě města dělí 20 kilometrů, jedenáct let čekají na svoji první sérii v play off. Teď je tady. „Bude to trochu...“ zamyslel se pardubický lídr Lukáš Sedlák. „No, vyšperkovaný, jak se říká,“ usmál se. Hlavním tématem pro východní Čechy se stává hokej. Od zítřka se bude snídat i večeřet.

Marek Zadina nastoupil před televizní kameru jako generál. Brada nahoře, vypnutý hrudník, rázný krok. Jako kdyby měl tři úkoly: působit klidně, lehce sebevědomě a ochotně, ale vlastně nic neříct. Ale přeci pár vzkazů vyslal. Začíná pro něj první play off v roli velkého kouče. A hned velkou sérií s Hradcem Králové.

„V základní části dominovaly Pardubice celé extralize, udělaly nějaké rekordy, mají hodně silný tým. Jen tedy play off je něco trochu jiného,“ o pár kilometrů dál spustil hradecký kouč Tomáš Martinec. „Věřím, že se připravíme co nejlépe. Hrát s takovým top týmem je obrovská výzva, nic lepšího nás nemohlo potkat,“ přidal.

Vlastně překvapil, že necouvnul ke svému oblíbenému házení veškeré zodpovědnosti na soupeře. Najednou z jeho projevu cítíte jiskru. Chce postoupit vždycky, normální přístup, nic jiného nepředpokládáte. Teď ale tuze chce.

Jasně, že čekat se bude postup od Pardubic. Semifinále před rokem proti Třinci bylo málo. Tým posílil, ovládl základní část v novém rekordu, sehrál se, měl by být dál. „Když jdete z prvního místa, nemá cenu se někam schovávat. Pokud jdete z prvního místa, favorit jste,“ přikývl kapitán Sedlák. „Soupeř se to bude snažit použít proti vám. My dobře víme, že v play off se všechno maže, ale já osobně se role favorita nevzdávám. Spíš bychom ji měli potvrdit,“ přidal střízlivě.

„Bude to svátek pro fanoušky. Věřím, že budeme konkurenceschopní,“ přál si Martinec. Jeho bruslivé vojsko, v němž není vidět rozdíl mezi prvním útočníkem a třináctým, by tempem rozhodně stačit mělo.

Od chvíle, co Olomouc v úterý padla v Liberci, sérii fans v Pardubicích a Hradci řeší. Zadina si dával velký pozor, aby nevypustil nějaké velké slovo. Nic, čím by poslal vzkaz do druhého tábora, který si vytisknete a pověsíte na tabuli.

Drží všechno ve scénáři, že lidi, města a média budou řešit vypjatou sérii. Jeho kabina ne. Často mluvil o tom, jak se jeho sestava soustředí na sebe. Když se ho zeptáte, kolik dostal zpráv, že Hradec musí porazit, jakože FAKT MUSÍ, roztáhl tvář k úsměvu: „Budete se divit, ale žádnou. A ne, neměl jsem vypnutý telefon.“

Dobře ale ví, co střet Dynama s Mountfieldem pro města znamená: „Divácky je série hodně zajímavá. Vím, že ji asi lidi budou řešit v práci a chlapi na pivu. My se ale soustředíme na sebe. Chystali jsme se na oba soupeře, na Olomouc i na Hradec, začínáme zkrátka 15. března.“

Snaží se vysílat profesionální klid, že se neděje zase tak nic extra. Bengál, ať je všude, ale zaklapnete dveře kabiny a tam nic neslyšíte. Maximálně maséra, jak brousí brusle a jak bublá vířivka. Tím ukazuje svoji cestu. Zase tak se neliší od té Varaďovy, všechny externí vlivy, ať zůstanou venku. Klade na to velký důraz.

„Bude to trochu,“ zasekl se na oko kapitán Pardubic Lukáš Sedlák, pak se usmál. „No, vyšperkovaný, jak se říká. Těším se. Čeká nás super série. Lidi v práci se budou vzájemně hecovat, tohle je super.“

Zároveň si přeje, aby rivalita neujela: „Všichni, kteří přijdou na zimák, nebo budou fandit jinde, by měli brát v potaz, že je to pořád jen hokej. Ať každý povzbuzuje tým, jak může. Ale nikdo nechce vidět žádné násilnosti.“ Stejně mluví i hradecký kouč Martinec: „Ohromně se těším! Lidi nám především doma hodně pomáhají. Věřím hlavně, že emoce nepřerostou míru společenského chování.“

Třikrát nastoupil ve vzájemné bitvě Martin Kaut, dal tři vítězné góly. Na konci základní části marodil. Jestli je fit? Neuslyšíte. Uvidíte zítra. Téma taky je, jak mají rozdělené role dva silní pardubičtí brankáři Roman Will s Dominikem Pavlátem. Taky poznáte.

„Máme nějakou herní tvář. Pardubice jsou kvalitní tým se spoustou individualit. Budeme se držet našeho systému,“ zahlásil z Hradce Martinec. Jeho tým je posílený zkušenostmi z minulé sezony, kdy vytřískal postup do finále. Má svůj funkční systém a výhodu, že nemusí, jen by hodně chtěl. To mají oba stejné, jen pro Pardubice je postup povinnost, musí být.

