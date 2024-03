Kanaďan Blain dobře chápe rivalitu s Pardubicemi: Náš vztah? NO LOVE

I kdybyste přišli poprvé na hokej, stačí vám dvě střídání a všimnete si ho. Kdo je ten chlap, kterému čouhají vlasy pod helmou? Jéremie Blain se za šest let v extralize stal jednou z jejích hvězd, umístil se také v anketě Magazínu Sport, která hledala TOP 100 nejlepších hráčů v extralize. Patří k oporám Mountfieldu HK, výrazný bek se stal jedním z lídrů týmu. V rozhovoru mluví o hradeckém systému, proč je tak důležité ho držet. No a hlavně o čtvrtfinále s Pardubicemi: „Nemáme strach, jen si uvědomujeme, co a kdo je na druhé straně. A my víme, co máme dělat, jak máme hrát.“