Boj o branku Třince? Tupíme si brusle, smáli se Mazanec a Kacetl

Sami ještě nevědí, kdo rozjede play off v bráně třineckých šampionů. Oceláři, kteří vyhráli mistrovský titul čtyřikrát v řadě za sebou, jdou ve čtvrtfinále na České Budějovice. Marek Mazanec i Ondřej Kacetl jsou připravení naskočit. Což potvrdili v unikátním dvojrozhovoru před rozjezdem play off. Před kameru a mikrofony se po tréninku postavili společně. Na začátku se chytili za ramena, nešetřili úsměvy a sem tam i nadsázkou. Třeba když mluvili o konkurenčním boji.

„Normálně si tupíme brusle navzájem,“ smál se Mazanec. „Takové standardní postupy. Nařezáváme si tkaničky, hokejky...“ Ondřej Kacetl to poslouchal s širokým úsměvem a hbitě doplnil: „Ty už tam žádné nože ani nemáš.“

Takže, kdo z vás v bráně začne?

Mazanec: „Gólman nějaký.“

Vy sami už to od trenérů víte?

Kacetl: „Ne.“

Mazanec: „Ne, já jsem napnutý jak na kšandě.“ (usmívá se)

Kacetl: „Čekáme na ceremoniál.“ (zasměje se)

Mazanec: „Přesně, ceremoniál, kdy to budou trenéři oznamovat. Budou konfety.“

Opodál stojící trenér Zdeněk Moták: „Aby někdo nežádal opakování ceremoniálu.“

Kacetl: „To se může stát.“

Až se dozvíte jméno startéra, začne speciální příprava? Uzavřete se do bubliny?

Kacetl: „Tak jako se připravuje každý tým a každý soupeř, tak se i my podíváme na přesilovky, jací tam jsou hráči, kam střílíjou.“

Mazanec: „Střílí, ne střílijou.“

Kacetl: „Každý to řekne po svým. Takže asi tak.“

Síla v třinecké bráně jistě bude, nicméně jak sami vnímáte tohle každoroční téma? Jak to mezi sebou máte?

Mazanec: „Normálně si tupíme brusle navzájem. Takové standardní postupy. Nařezáme si tkaničky, hokejky...“

Kacetl: „Ty už tam žádné nože ani nemáš.“

Mazanec: „Připravení jsme oba, čekáme na pokyn trenéra. Bude chytat jeden, druhý bude připravený a držíme si palce, že Káco?“

Kacetl: „Jasně, oba uděláme maximum pro tým, abychom šli dál. A je jedno, kdo tam bude. Jdeme všichni za stejným cílem.“

Rozhodující tedy bude znovu týmovost a semknutí celé party?

Mazanec: „O ničem jiném to není.“

Kacetl: „Přesně tak, musíme makat jako tým. Tady nehrají jednotlivci, ale celý tým.“

Jak moc vám bude chybět zraněný obránce Jakub Jeřábek?

Mazanec: „Ztráta obrovská, chybět bude. Je to konstruktivní obránce, který umí skvěle hrát i defenzivně, ztráta je to velká.“

Kacetl: „Jeden z nejkvalitnějších beků, které máme, takže obrovská ztráta. Zase je to velká příležitost pro další obránce, aby tu roli po něm vzali.“

Dá se do pozitivna otočit, že budete hrát i za něj? Byli jste za ním v nemocnici, jste v kontaktu...

Mazanec: „My jsme za ním v nemocnici tak často, že už ho to i štve. Říkal, že chce mít taky klid, už mi sem nelezte (směje se). Je to tak, týmovost se i v tomto zase ukáže.“

Ve čtvrtfinále vás čekají České Budějovice, v čem jsou nepříjemné? Na co si musíte dávat pozor?

Mazanec: „Co mají za hráče, asi všichni vědí ze soupisek - Gulaš, Pecháček, šikovní kluci, Kondelík před bránou. Nebude to nic lehkého.“

Kacetl: „Kvalitní, zkušené mužstvo. Mají zkušené hráče, dobrou přesilovku. Musíme se na ně připravit po všech stránkách a dávat si pozor na určité hráče. Kromě Guliho, Kondelíka před bránou nebo šikovného Pecháčka, jak říkal Mazi, je tam i Harris, Ordoš... Není to vůbec lehký soupeř.“

A ještě mají Milana Douderu, který v Třinci dlouho hrával. Co k němu říct?

Mazanec: „Obránce, co nedělá moc chyb. Musíme ho donutit, aby je dělal.“

Kacetl: „Milan taky ví, jak to funguje v play off, umí se naladit. Řekl bych, že si taky najede na svůj play off mód. Nechce se s nikým moc bavit, je takový zavřený. Dokáže si sjet až k bráně, podpořit útok. Jinak je to výborný defenzivní obránce. Jak říkal Mazi, je potřeba ho rozhodit, aby dělal chyby. A my toho musíme využít.“

Jak se dá rozhodit Milan Doudera?

Kacetl: „Asi jako každý hráč - trošku ho popíchnout, rozhodit. Nechci říct, že by to nemělo být fair play, ale pošťouchnout, trošičku poseknout.“

Mazanec: „Dohrávat, furt jít po něm. Každý udělá chybu, když je na něj vyvíjen tlak.“

Oceláři vyhráli titul čtyřikrát za sebou, takže pátý titul je...

Mazanec: (skočí do řeči) „Je ve hvězdách.“

Kacetl: „Přesně tak. Loni se to ukázalo. Ať přijde kdokoliv, musíte ho porazit. Loni nám do cesty také přišli dva nejsilnější a museli jsme je porazit. Musíme porazit všechny.“

Největšími favority jsou Pardubice a Sparta. Je pro vás výhodou, že útočíte ze závětří?

Kacetl: „Na jednu stranu to tak může být, ala na druhou stranu jsou tady čtyři tituly za sebou. Všichni budou proti nám, budou se chtít ukázat a vzít nám možnost vzít pátý titul. Má to dvě strany mince.“

Mazanec: „Na minulost bych se neohlížel, každá sezona je specifická, je tady úplně nová a zase jedeme odznova.“

Pětkrát za sebou vyhrál titul jen Vsetín, máte nějakou vsetínskou vzpomínku?

Mazanec: (usměje se) „Mně bylo asi deset v té době. Jen si pamatuju, jak byly sestřihy play off a byl tam pořád jen Vsetín, jak zvedá poháry. Říkal jsem si, ty jo, to není možný! Ale vidíme, že reálné to je, proč bychom to nemohli mi tak udělat?“

Kacetl: „Nebylo by to vůbec špatný. Já v té době začínal s hokejem, ale jak říkal Mazi. Byl tam jen Vsetín, jednou Sparta. Bylo by to krásné, kdybychom historii mohli psát taky.“

