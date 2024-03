Gulaš mu polámal čelist: Vzpomenu si, ví Voženílek. Synovi Motor zakázal

Dane, co vám naskočí, když se řeknou České Budějovice?

„První myšlenka, která mě napadne, že to je hezké město. Narodil se mi tam syn, takže mi jako první naskočí tyhle věci.“

Ne tvrdá střela Milana Gulaše?

(usměje se) „Když vidím, jak střílí one-timer (střelu z první), tak mi to občas připomene, no...“

V čem je pro vás čtvrtfinálový soupeř nebezpečný?

„Mají kvalitní kádr, to respektujeme. Ale my se musíme soustředit hlavně na sebe a na naši hru. To bude důležité. Na tuhle fázi sezony se všichni těšíme, sledovali jsme předkolo, kdo na nás vyjde. Vyšly Budějovice, takže se podíváme na nějaké jejich záběry, ale jak jsem řekl, spíš se budeme soustředit sami na sebe.“

Zmínil jste syna, který se v Budějovicích narodil. Asi ještě nemá jasno, komu fandí?

„Má tři roky a popravdě, má docela jasno. (usměje se) Každý syn se narodil někde jinde a tenhle prostřední občas fandí Motoru. Ale samozřejmě, teď jsem mu to zakázal. Teď nemá na výběr.“ (usmívá se)

Ať tedy máme jasno i my, komu dalšímu vaše děti fandí?

„Nevím, jestli to mám říkat takto veřejně, ale... Nejstarší syn se narodil v Hradci, takže když nehrajeme my, fandí mu. Nejmladší se narodil v Třinci, takže to je jasné. Ten prostřední říká, že se narodil v Motoru, takže to má takhle. Na druhou stranu, v každé sérii, když hraju já, tak kluci fandí mi. Za to jsem rád.“

Za Oceláře dlouhé roky hrával Milan Doudera. Jak se na střet s bývalým parťákem těšíte?

„Jako v každé sérii si soupeře rozebereme. Řekl bych, že nic speciálního na Milana chystat nebudeme.“

On sám říkal, že zaplatí cokoliv, jen aby vás s Budějovicemi vyřadili...

„Samozřejmě věřím, že bude kluky motivovat. I on sám bude namotivovaný, ale opakuji asi popáté – my se musíme soustředit sami na sebe.“

Oceláři vyhráli titul čtyřikrát za sebou, ale když se mluví o favoritech, zmiňují se Pardubice a Sparta. Není to zvláštní? Vyhovuje vám, že jdete do play off tak trochu potichu?

„To je těžká otázka, ale musíte o něčem psát, my to respektujeme. Je jasné, že vždy budou nějaké prognózy. Ale finální výsledek se dělá na ledě. My k play off přistupujeme s pokorou, budeme makat a uvidíme, co to na konci přinese.“

