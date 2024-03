Tomek září, v Kometě neuspěl. V hlavě to neunesl, vzpomíná gólmanův kouč

Do historie Komety se Matej Tomek (26) zlatým písmem nezapsal. Angažmá v Brně špičkovému slovenskému gólmanovi nesedlo. Trápil se, nenaplnil velká očekávání. Po jedné sezoně odešel. „On sám ví, že mu to nevyšlo,“ přikyvuje v rozhovoru pro iSport.cz Václav Pipek, jenž měl tehdy brankáře na povel. Pohodu našel rodák z Bratislavy až v Litvínově. Ve čtvrtfinále play off, které startuje v neděli, má extra motivaci. „Bude chtít všem dokázat, že je výborný,“ nepochybuje.