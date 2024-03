Nástup Hradce jako sen, ale... Dynamo se nastavilo jinak. Ponaučení, ví Pavlík

Hradec zahájil skvostně. Bez klepání a bez vyzutí se začal producírovat až do kuchyně Dynama, před Willem to v jednom kuse hořelo. Beci nechávali hradecké útočníky střílet i z krkolomných pozic, kdy měli hráče odzbrojit. Kdyby domácí skočili na led s vajíčky v kalhotách, dovezou je zpátky na střídačku.

Takhle se přihodil první gól Jordanna Perreta, kterého nechali být tři protihráči. Tohle nebyl play off mód, Hradec určoval, co se bude dít, diktoval, honil se za dalšími góly. Hráči se dobře doplňovali, hráli pospolu. A domácí nevěděli, co dřív. Po faulu Richarda Pánika Mountfield utekl do trháku, když Graeme McCormack přesně zacílil kousek od modré.

Hosté rozleptali Dynamu hru, to začalo trpět sklony k individuálním průnikům, pro Hradec byla hračka odebírat domácím puky při jejich zavážení do ofenzivní třetiny. „Měli jsme přímo skvělý nástup, byl to sen. Navíc u nich doma, kdy jsme si říkali, že oni na nás vletí,“ hodnotil úvodní parádu útočník Radovan Pavlík.

Čekali jste, že tohle fakt nebude den nerozehraného Dynama. Jenže pak přišlo druhé dějství. A člověk zíral s otevřenou pusou, za dvě minuty a 12 sekund bylo srovnáno. Pardubice měly stejný dres, ale místo jezdících ramínek se v nich objevili hokejisté s úplně jiným nastavením. Chytlo se obecenstvo, najednou jste měli pocit, že obrátka nebude pro domácí nepřekonatelnou písemkou. „Rázem se to otočilo, když nabídnete Pardubicím takové chyby, potrestají je,“ došlo Pavlíkovi.

Jenže Hradec se dokázal srovnat a vrátit do své hry. Což dokumentoval parádním únikem Pavlík, jenž obelstil Jana Košťálka a puk ze sóla napálil i mimo dosah Romana Willa pod horní tyčku. Hradecká radost však trvala jen pět minut. Tomáš Zohorna opět potvrdil talent pro výběr správného místa a na kostku poslal vzkaz o smíru 3:3.

Kdo čekal šachy s postupným finišem zápasu, těžce se spletl. Euforii na začátku třetí části vyvolal gólový ťukes ve dvojnásobné převaze, který zakončoval Lukáš Sedlák. Nedlouho poté dostali domácí další přesilovku, mohly padnout klidně tři góly, ale na druhé straně! Hradec absolvoval dva samostatné úniky (Jesper, Miškář), obrovskou šanci zahodil i Perret. V tu chvíli byl za hrdinu Roman Will. Bohorovné bránění však přece přineslo srovnání, kdy Alex Tamáši s Pavlíkovou pomocí vydržel čtvrtý gól.

A šlo se do prodloužení. Netrvalo dlouho… Hradeckou kabinu zaplavilo zklamání a sem tam i ostré slovo. Nic však nekončí. „Je to velká škoda. Musíme se z toho ponaučit, v sobotu je nový den,“ odmítl se brodit v nánosech zklamání útočník Radovan Pavlík.

