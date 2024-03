Kassian na úvod chyběl: Problémy v týmu, Sparta odmítá komentář

Do Sparty přišel proto, aby posílil kádr právě na play off. Měl být posledním dílkem do ideální skládačky trenéra Pavla Grosse. V úvodním čtvrtfinálovém duelu proti Liberci se ovšem Zacka Kassiana domácí příznivci nedočkali. Podle vícero zdrojů iSport.cz není důvodem zranění či nemoc, ale interní problémy v týmu.

Informace, čím konkrétně se měl Kanaďan provinit, se ovšem rozcházejí. Jasné je, že za tím nestojí zranění nebo taktické záměry. Nejpravděpodobnější variantou je, že údajně neměl dorazit na první trénink po čtyřdenní pauze, kterou hráči dostali po základní části.

To mělo být důvodem, proč se neobjevil v sestavě pro zahajovací čtvrtfinálový duel. Není ale vyloučené, že se do bitvy s Libercem vrátí už dnes večer. „Vůbec to nebudeme komentovat. Je play off. I kdyby něco bylo, tak se k tomu vyjadřovat nebudeme,“ řekl trenér Pavel Gross.

„Tyto spekulace nebudeme nijak komentovat. Už před playoff jsme deklarovali, že se ke složení týmu a zdravotnímu stavu hráčů nebudeme po dobu trvání vyřazovacích bojů vyjadřovat. Zack je samozřejmě součástí týmu a kabiny, s ostatními hráči se připravuje na zápasy, do kterých je připravený zasáhnout,“ sdělil mluvčí týmu Marek Táborský.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Sparta Třinec někdo jiný

Vstup do angažmá v hlavní metropoli přitom Kassian neměl špatný. Po konci v Arizoně, kdy nehrál hokej pár měsíců, se postupně dostával tréninkem do formy. Trenérský štáb si ho chystal právě na vyřazovací boje. Za Pražany stihl odehrát ke konci základní části osm duelů a připsal si v nich solidní tři body za dva góly a jednu asistenci.

Bývalý dlouholetý hráč Edmontonu, který nastupoval i po boku hvězdného Connora McDavida měl problémy s nekázní už na začátku kariéry. Než restartoval kariéru, bojoval se závislostí na alkoholu a drogách.

V roce 2015 byl součástí autonehody, při které si zlomil nos a poranil levou nohu. Tehdy měl navíc ultimátum od montrealského GM Marca Bergevina, který po útočníkovi vyžadoval, aby byl čistý. Nestalo se. Po nehodě se z tradiční hokejové značky hned pakoval.

Místo sezony v NHL tak skončil na odvykačce. v Malibu. „Byl jsem na party drogách. Chlast a kokain,“ přiznal tehdy naprosto otevřeně pro TSN. Tehdy se z toho dostal a nakonec odehrál slušnou kariéru v nejslavnější lize světa.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE