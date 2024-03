Zůstane, či odejde? Hrachovina proti Třinci chytá o budoucnost v Motoru

Po dvou letech se českobudějovičtí hokejisté procpali do extraligového čtvrtfinále. Po minulé mizerné sezoně (13. místo) našli znovu svou tvář a zkusí navázat na play off 2021/22, kdy v boji o semifinále přehráli Pardubice 4:1 a nakonec brali senzační bronz. V neděli odpoledne si Motor hodí očekávané rande s pětinásobným šampionem z Třince (od 15 hodin). A bude u toho i Dominik Hrachovina. Jde mu o víc, než by se na první pohled mohlo zdát.