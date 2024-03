Vondráček nechápal Freibergse: Trefil jsem mu hrudník, on zahazoval hlavu

Odehrál necelých deset minut, ale stejně toho Tomáš Vondráček stihl ve čtvrtfinále proti Mountfieldu dost. Pardubický útočník dal první gól zápasu, srážel se, na konci druhé třetiny spustil největší emoce, když se poštěkával s Ralfsem Freibergsem. Nakonec si užil výhru 3:2. „Skvělý. Jak se říká, že se má hrát do poslední sekundy, zase se to potvrdilo. Jsme moc rádi, že jsme zvládli oba dva domácí zápasy,“ radoval se z vedení Dynama 2:0 na zápasy.

Proč měl druhý zápas víc emocí než ten první?

„Vždycky se to postupně vystupňuje. My bychom se měli poučit, že vyloučených jsme tam měli moc.“

Největší divočina nastala na konci druhé třetiny, což jste začali vy s Ralfsem Freibergsem. Co se tam dělo vašim pohledem?

„No, on do mě vjel, já měl jen ruce před sebou. Pak jsem ho trefil někde na hrudník a on zahazoval hlavu. To mi přišlo takový komický, myslím, že reprezentant, který má za sebou tolik účastí na mistrovství světa, by takové věci dělat nemusel.“

Celkově se ale ruce s hokejkami zvedaly před brankami až příliš vysoko, co myslíte?

„Jo, to jsou zkrátka emoce. Musíme si zkrátka podobné věci pohlídat a soustředit se na naši hru. Vyloučených jsme měli hodně a klidně nás ta oslabení mohla stát celý zápas.“

Vaše čtvrtá formace hrála dost fyzicky, chodila do soubojů, navíc jste dal gól. Spokojenost, jak jste přispěli k výsledku?

„Vždycky jsme rádi, když splníme svůj úkol. Celkově jsem si v zápase trochu odfrkl, protože jak se hrálo hodně oslabení, chodili na něj hodně Mandy (Mandát) s Poulou (Poulíčkem). Stálo to vesměs na nich.“

Poprvé jste vyhráli v prodloužení, teď trefou necelých šest sekund před koncem. Hradec dostal těžké rány. Co to s ním může udělat dál?

„Ztratit zápasy takhle na konci musí být psychicky hodně náročný. My se musíme se nachystat na dvě bitvy u nich a jít si pořád za svým. Oni hrají opravdu dobře, ale my se soustředíme na naši hru. Každý od nás čeká, že půjdeme dál. Ale věřím, že tady hlavy máme nastavené dobře, abychom se s tím poprali.“

