Kučeřík je zpátky! Tomek? Gólman jako každý jiný, tvrdí uzdravený bek

Jak dlouho dopředu bylo jasné, že stihnete vyřazovací boje?

„Vyvíjelo se to dobrým směrem, ale do čtvrtka jsem čekal na poslední zelenou od doktorů, kteří mě operovali. Pak už jsem věděl, že naskočím. Zápasové tempo je trošku jiné než tréninkové. Navíc jsme měli delší pauzu. Ale rychle jsme se do toho dostali a byl to vyrovnaný zápas. Jsem hrozně rád, že jsem se mohl vrátit. Nechtěl jsem končit sezonu někdy v lednu.“

Štve vás hodně, že jste těsně před koncem vyrovnali a nakonec padli v nájezdech?

„To se stává. Musíme to hodit za hlavu. V pondělí hrajeme další zápas, začíná se zase za stavu 0:0. Šance byly na obou stranách. Série bude hrozně dlouhá. Myslím, že by se nemělo rozhodovat v trestných stříleních. Ale je to tak dané a nikdo s tím nic neudělá.“

Přijde vám Matej Tomek jako velká překážka?

„Je to gólman jako každý jiný. Musíme se víc tlačit do brány a střílet. Pak to tam napadá. Rozhodují detaily.“

Užíval jste si narvaný stadion?

„7700 lidí, vyprodáno. Choreo, fantastická atmosféra. Děkujeme za to. Myslím, že každý hráč tady má vždycky husinu.“

Co jste říkal na Ščotkův zákrok na Guta?

„Já jsem si zrovna sedl na střídačku a hledal pití. Takže jsem to neviděl. Jenom dohrávku té situace (Havelkův útok na Okála). To asi necháme na vyhodnocení nějaké komise, jak to přezkoumá.“

