Šalda vzal Havelkovu mstu: Zachoval se správně, mlátit se nenecháme

Minutu před koncem třetí části přišli o jednogólové vedení. Ale jako první tým ve čtvrtfinále play off nakonec urvali vítězství na ledě soupeře. Litvínov v Brně zvítězil po samostatných nájezdech 2:1. „Určitě je to psychická vzpruha. Ale my jsme taky dostali gól minutu před koncem. Ovšem semkli jsme se a ukázali charakter,“ sypal ze sebe obránce Radim Šalda, autor jediného gólu hostů ze hry.

Od 11. minuty až do předposlední Litvínov vedl. Ondřej Kaše předal puk k mantinelu Hlavovi, ten si všiml najíždějícího Radima Šaldy. Bek, který se v základní části trefil všehovšudy dvakrát, spíš nahodil kotouč bekhendem na brněnskou branku. Ten trochu nečekaně doplachtil až za záda Dominika Furcha. Dlouho to vypadalo, že jediný zásah bude vítězný. Nakonec musel rozhodnout až rozstřel.

Váš zásah vypadal trochu nahodile. Věřil jste, že dáte, nebo jste jen chtěl zaměstnat gólmana?

„Určitě jsem chtěl dát gól, ale hlavně to dostat na bránu. Měl jsem štěstí, že se to odrazilo, myslím, že od hokejky hráče přede mnou. Byl to takový muffin. Ale spadl tam.“

Zápas byl od začátku hodně vypjatý a ostrý. Stál hodně sil?

„Extrémně moc. To samé ale platí, myslím si, u soupeře.“

Je velká vzpruha je vyhrát na nájezdy v deváté sérii, než zvítězit třeba 5:1?

„Určitě to psychická vzpruha je, pro ně možná rána. Ale tohle jsme v zápase měli taky. Dostali jsme gól minutu před koncem. Ovšem semkli jsme se, ukázali charakter a zápas dotáhli k vítězství.“

Souhlasíte, že už v prodloužení bylo víc šancí na vaší straně?

„Možná jo. Možná jsme měli víc ze hry. Jenže teď už to nic neznamená. Jsme rádi, že jsme vyhráli a do druhého mače půjdeme se stejnou vizí.“

Co říkáte tomu, že Ondřej Kaše poté, co první nájezd neproměnil, šel ještě dvakrát, pokaždé dal a utkání rozhodl?

„Je náš lídr. Kdo jiný by to měl na sebe vzít, než on? Ukázal, že je velice dobrý hráč a výborný vůdce.“

Ještě před sérií trenér Mlejnek upozorňoval, jak bude důležitá trpělivost. Zápas byl tvrdý a plný emocí od začátku. Ale drželi jste se.

„Jo, celkově jsme byli disciplinovaní a stejný plán budeme mít i do dalšího utkání. Nenechat se zbytečně vyprovokovat. Oni mají hráče, kteří někomu třeba lezou na nervy. Ale musíme to ustát, hrát dobře a hlavou. Chodili hodně do našeho gólmana. To si my beci musíme pohlídat, tohle se nesmí stávat.“

Vydrželi jste až na jeden moment, kdy jste kvůli bitce Martina Havelky přišli o pětiminutovou přesilovku. To vás nevykolejilo?

„Vůbec ne. Myslím, že Havlas se zachoval správně. Zranili nám hráče. A my musíme ukázat, že se jen tak nenecháme mlátit.“

