Pět věcí, kterými Litvínov ničí Kometu: Tomek, bránící obrana a britský Kane

Proměnili se ve válec. Hokejisté Litvínova nešli do čtvrtfinále s Brnem jako favorité. Ve dvou zápasech však semleli Kometu a po vítězstvích 2:1 po nájezdech a 5:1 vykročili do půle cesty k postupu, což se nečekalo. Klíčová byla z jejich strany disciplína, herní kázeň a důsledná obrana. Zde jsou některé další důvody, proč se Vervě tak dařilo.

Nefárají jen Kašovi

Ondřej Kaše ještě v play off nedal gól ze hry, ale v prvním čtvrtfinále rozhodl nájezdy. První pokus promarnil, ale šel do toho znovu a dvakrát mazácky proměnil. Litvínov nestojí jen na bratrech Kašových s Hlavou. Bylo jasné, že právě na druhý útok se soupeři hodně zaměří, místo nich se však prosadily další lajny. Jediní nepřispěli k pětigólovému výprasku ve druhém duelu. Play off však není jen o tom, aby sbírali body po hrstech. Fárali zase skvěle.