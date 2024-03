Kučeříkův hit: měl dostat jen dvě minuty, pokuta pro rozhodčí

Hit Radka Kučeříka za stavu 1:5 byl tvrdý, to ano. Ale nijak záludný. Prostě Jindřicha Abdula kousek od mantinelu ramenem dohrál. Přesně tak, jak je zvyklý. Menší trest? V pořádku. Jenže rozhodčí Robin Šír, jemuž sekundoval Tomáš Cabák, poslali mladého beka předčasně pod sprchy. Nesprávně.

Jisté je, že Kometa o dalšího důležitého obránce nepřijde. Suspendaci už na začátku čtvrtfinále s Litvínovem obdržel Jan Ščotka, jenž bude po „stromu“ na Michala Guta s následkem zranění ještě dvakrát chybět. Dvaadvacetiletý Kučeřík naopak je trenérům za stavu 0:2 na zápasy dál k dispozici, na severu Čech normálně nastoupí. „Sudí se správně rozhodli prověřit výši uděleného trestu pomocí videa, ale situaci vyhodnotili chybně,“ sdělil Vladimír Pešina. „Nejednalo se o bezohledné ohrožení protihráče, které by bylo důvodem k udělení většího trestu.“

Náraz do Abdula se jal ztrestat Lotyš Kristaps Zile, který se vrhl na Kučeříka. Ten se však prát nechtěl a potyčka brzy vyzněla do ztracena. Ani Abdulovi, jenž po sezoně odchází podle informací Sportu do Vítkovic, se nic nestalo, brzy byl zpátky na nohou. Rozhodčí nicméně přezkoumali celý zákrok na videu a následně vynesli přísný trest. Chybně.

Talentovaný Kučeřík se vrací do hry po nepříjemném zranění stehna, které mu na začátku ledna způsobila brusle pardubického Jana Mandáta. Odchovanec Komety podstoupil operaci a teprve těsně před startem play off dostal od lékařů zelenou. Trenéři ho ihned zařadili do sestavy na úkor Zacha Osburna. „Vyvíjelo se to dobrým směrem. Jsem hrozně rád, že jsem se mohl vrátit. Nechtěl jsem končit sezonu někdy v lednu,“ líčil po rozjezdu čtvrtfinále.

V prvním duelu odehrál přes osmnáct a půl minuty, ve druhém před vyloučením 15:39 min. Při absenci Ščotky se do elitní šestky obránců posunul Lukáš Kaňák, z Osburna se stal sedmý bek. Na šanci ještě čeká zkušený Marek Hrbas. Samotný Kučeřík se rozehrává, ještě to není z jeho strany úplně ono. Trápí se celé Brno, překvapivě nezvládlo ani jeden domácí souboj „Zápasové tempo je trošku jiné než tréninkové,“ podotkl Kučeřík.

Velkou překážkou je pro střelce Komety brankář Matej Tomek. Hráči si však nedávají do hlav, že je vychytává. Spíš ho prý trefují. „Je to gólman jako každý jiný. Musíme se víc tlačit do brány a střílet. Pak to tam napadá,“ věřil Kučeřík.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE