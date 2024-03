Odchod bez fanfár. Kassian končí ve Spartě z osobních důvodů

Buď ukáže extralize parádní show anebo odejde bez fanfár. Nakonec pro Zacka Kassiana platí druhá varianta. Hráč se 706 starty v NHL nakonec odchází z hlavní metropole dřív, než se v ní stačil pořádně ohřát. Klub opouští z osobních důvodů.„Samozřejmě nás jeho návrat do Kanady mrzí, ale plně jej respektujeme. Dohodli jsme se na ukončení spolupráce,“ uvedl šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek.

Zdá se to jako nedávno, když 28. ledna během utkání s Třincem představil klub z hlavního města věhlasnou posilu. Na kostce se přehrávaly Kassianovy highlighty, tvrdých hitů z jeho působení v nejlepší lize světa. Nejen příznivci Sparty byli zvědaví, co všechno Kanaďan v extralize předvede. Moc toho ovšem nestihl. Odehrál 8 zápasů, ve kterých si připsal tři body za dva góly a jednu asistenci.

V každém zápase Nastupoval ve čtvrté formaci, kde mě za úkol se spoluhráči přinést do duelů energii a tvrdost. Při svém debutu proti Pardubicím bylo vidět, že jeho kondiční stránka není stoprocentní. Postupem času se sice zlepšovala, ale vrcholu ve Spartě dosáhnout nedokázal.

Nejlepší výkon předvedl ve 49. kole v Litvínově, kde s Janim Lajunenem a Stephenem Harperem odehráli parádní utkání, které zakončil s bilancí jednoho gólu a jedné asistence.

Vedení klubu ho přivedlo se záměrem vyztužit a posílit kádr pro play off. Měl být zbraní, která bude bortit svou silou a agresivitou soupeřovy obrany. Měl být ostrahou sparťanských hvězd. Na tuhle roli si ho trenéři chystali. Dopředu avizovali, že na třiatřicetiletého borce nespěchají. Dávají mu prostor, aby dotrénoval zápasové i kondiční manko, které ztratil během několika měsíců bez hokeje, když se s ním rozloučili v Arizoně.

Nakonec do vyřazovacích bojů vůbec nezasáhl. Důvodem nebylo zranění, ani nemoc, ale podle zdrojů iSport.cz interní problémy v týmu. Kanaďan tak své spoluhráče povzbuzoval pouze z pozice náhradníka. Stále ale byl jeho součástí. Dokonce se nevylučovalo, že by do čtvrtfinálové série s Libercem zasáhl. Nakonec vše nabralo jiný směr a z osobních důvodů míří dlouholetý hráč Edmontonu zpět domů.

Pražany by ale jeho odchod neměl výrazně poznamenat. Máme dostatečně široký kádr, kterému stoprocentně věříme v probíhajícím playoff,“ řekl Divíšek.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE