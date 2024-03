ONLINE: Č. Budějovice - Třinec. Zajistí si Oceláři postup do semifinále?

Motor se dostal do složité situace, ve čtvrtfinále proti Třinci se musí pokusit o obrat z 0:3 • ČTK / Pancer Václav

Hokejisté Českých Budějovic se konečně prosadili, dali tři góly, přesto zase s Třincem padli (3:4). Ve čtvrtfinále play off jsou tak na pokraji vyřazení, když ztrácí už 0:3 na zápasy. Výhra, nebo konec sezony. S takovými vyhlídkami jdou do dnešního souboje, který začíná v 17:30. Dokonají Oceláři postup do semifinále? ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.