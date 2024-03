Motor už aspoň dává góly. Musíme jet na 120 procent, velí Kondelík

My chceme výhru! Jasně, to taky. Ale v prvé řadě to chce gól… Budějovický Motor si z Třince přivezl manko 0:2 a 120 suchých minut bez jediného přesného zacílení. A z toho triumf v žádné sérii neukuchtíte. Doma konečně skóroval, hned třikrát, jenže vzadu pod tlakem soka tropil chyby. Oceláři jsou po triumfu 4:3 v úprku 3:0 a účast v semifinále play off boří sprintem. „Musíme v pátek vyhrát, dát tomu 120 procent!“ slíbil útočník Jáchym Kondelík.