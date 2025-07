Od začátku sezony 2024 hrají ti dva vlastní ligu. Jannik Sinner za tu dobu zvítězil v 99 ze 110 utkání a připsal deset titulů. O necelé dva roky mladší Carlos Alcaraz může nabídnout za stejný úsek zápasové skóre 102:19 a devět trofejí.

Ač spolu mimo kurt vycházejí extrémně dobře, nevyhnutelné soupeření na dvorci je staví proti sobě. Dělá je lepšími hráči a inspiruje, aby pracovali ještě víc. „Nejvíc ze všech soupeřů sleduje Jannik zápasy Carlose. Je fascinovaný pokroky v jeho hře a tlačí nás trenéry, aby se sám také lepšil,“ prozradil Italův kouč Darren Cahill po wimbledonském titulu.

Australský trenér hovořil o pár desítek minut dřív, než na tiskovou konferenci dorazil sám šampion Sinner. Ten se mohl vznášet na obláčku, vždyť právě jako první Ital získal největší titul, který je v tenise k mání. A po velkou část ze tří finálových hodin dominoval. Ani v tuhle euforickou chvíli ale nespustil Alcaraze ze zřetele. „I dnes dělal Carlos pár věcí lépe než já. Musím se na ně zaměřit, protože po mně půjde.“

Pověst Sinnera coby věčného studenta tenisu zaujala i Radka Štěpánka, jenž si s Italem loni na podzim zatrénoval v Monaku a předal mu pár tipů, jak zlepšit voleje. „Ten kluk je tam, kde je, díky tomu, jak o tenise přemýšlí,“ vyzdvihl třiadvacetiletého Itala před časem.

Sinner s Alcarazem slouží jeden druhému jako barometr vlastního tenisového rozvoje. „Pokaždé, když se proti sobě postavíme, hrajeme takovou úroveň, kterou u nikoho jiného nevidím,“ řekl v neděli Alcaraz, k němuž mířila i první Sinnerova slova po zisku wimbledonského titulu. „Díky za to, jakým jsi hráčem, Carlosi!“

Článek pokračuje pod grafikou

Španěl s havraními vlasy a uhrančivým úsměvem je teď na řadě, aby zareagoval. Dá se čekat, že zmizí na pár dní na Ibizu upustit páru, aby zase získal chuť do tenisu, bez níž je tenhle Jihoevropan poloviční. A bude zajímavé sledovat, v jaké náladě se vrátí na kurty. Když loni v Paříži prohrál olympijské finále s Novakem Djokovičem, poznamenalo ho to do zbytku sezony. Nyní odcházel poprvé poražený z grandslamového finále.

Nemusí koukat daleko, jak se vyrovnat s okamžikem neúspěchu. Před pěti týdny to byl Sinner, kdo prožil pár bezesných nocí po třech neproměněných mečbolech ve společném finále Roland Garros. Doma v italských horách se na pár dnů odreagoval od stresu grilováním a ping-pongem s kamarády a rodinou. A vrátil se pro odvetu, při níž dokázal být na rozdíl od antukové Francie v klíčových míčích odvážnější. „Na to, jak jsem se zvládl z té porážky oklepat, jsem asi nejpyšnější, protože to opravdu nebylo snadné. Vždycky se k sobě snažím být ale co nejupřímnější a neříkat si: Co kdyby? Věci musíte přijímat tak, jak přicházejí,“ podotkl bývalý nadaný lyžař.

Sinner je jiná nátura než jižan Alcaraz. Vyrostl v italských horách, působí rezervovaně a i po prvním wimbledonském titulu byste u něj navenek těžko hledali známky silného dojetí. Bývalý kouč Riccardo Piatti líčil, že takový byl už jako lyžař. Když si nasadil helmu, ocitl se v jiném světě. A stejné to je, když si na hlavu posadí kšiltovku před tenisovým zápasem. „Na kurtu z něj je jiný člověk. Soustředěný, s důrazem na detail. Mimo něj je to ale veselý třiadvacetiletý kluk, jenž má rád společnost. Když třeba zkouší vařit, udělá tolik chyb, že jídlo úplně pokazí a všichni se mu smějeme,“ popisuje kouč Cahill, jenž s Italem prožil těžké období při vyšetřování jeho pozitivního dopingového testu a tříměsíční distanc letos na jaře. Na jeho výsledcích se ale složitý čas neprojevil, protože okolní vlivy dokáže tak dobře odblokovat. „To z něj dělá výjimečného hráče,“ tvrdí Cahill.

Právě devětapadesátiletý Australan už tři roky vedle italského trenéra Simoneho Vagnozziho Sinnera připravuje. A na konci sezony 2025 hodlal s prací definitivně skončit. Jenže vpředvečer wimbledonského finále uzavřel se svým svěřencem sázku. „Řekl mi: když zítra vyhraješ, můžeš sám rozhodnout, jestli zůstanu, nebo ne. Takže teď je to na mně,“ objasnil Sinner s tím, že netuší, jak tenhle příběh dopadne.

Co rozhodně nezmizí, je soupeření s Alcarazem. Jedna z největších legend tenisu Rod Laver ji okomentovala velmi poeticky. „Jejich rostoucí rivalita je darem pro náš sport a provází ji opravdový respekt, který si navzájem projevují. Ať už vyhrají nebo prohrají, soutěží s radostí, noblesou a férově. To je to, co z nich dělá šampiony.“

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz

Jannik Sinner Carlos Alcaraz 23 (16. 8. 2001) věk 22 (5. 5. 2003) 191 cm/77 kg výška/váha 183 cm/74 kg 1. na žebříčku 2. 58 týdny na 1. místě žebříčku 36 4 grandslamové tituly 5 1 tituly z Turnaje mistrů 0 4 tituly z turnajů ATP 1000 7 20 turnajové tituly celkem 21 289:83 bilance zápasů na ATP 257:62 6:10 bilance pětisetových zápasů 14:1 47 vítězství nad soupeři z top 10 43 45,7 mil. USD prize money 47,4 mil. USD 5 vzájemná bilance 9

Grandslamové tituly

Jannik Sinner Turnaj Carlos Alcaraz 2 (2024, 2025) Australian Open 0 0 Roland Garros 2 (2024, 2025) 1 (2025) Wimbledon 2 (2023, 2024) 1 (2024) US Open 1 (2022)

Vítězové grandslamů za poslední dva roky: