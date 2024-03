Série naruby. Proč Litvínov začal tápat: Modrý nasadil čepici a OK není OK

Tým Vervy přišel o to, co v Brně těžce nabyl. Kometa trpělivě rozleptala litvínovskou chuť, na Hlinkově stadionu vyhrála oba zápasy. Vyletěla nad obzor a obrátila sérii naruby. Po vítězstvích 4:3 a 5:1 vyrovnala čtvrtfinálové skóre a o čem přemýšlet teď má pro změnu štáb Krušnohorců. Deník Sport a web iSport.cz nabízí několik důvodů, proč o slibný náskok přišli.

OK není OK

Rozhodl nájezdy v prvním utkání, ale na první trefu ze hry Ondřej Kaše pořád čeká. Bratr David Kaše se trefil jednou, stejně tak Nicolas Hlava, i to je málo. Tenhle útok spálil i několik tutovek, vytvořil si pár příležitostí, v koncovce to však není OK a Verva tímhle suchem začala trpět. Nepomohlo ani záměrné střídání na čtvrtou brněnskou lajnu. V době, kdy Litvínov vyhrával, to až tolik nevadilo. Ve chvílích, kdy se přestalo dařit, je to vidět mnohem víc.