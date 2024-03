Motor Kondelík: Věřím, že postoupíme! Když vidíte 55letého Pecha…

Kde najdete rozhodující moment utkání?

„V prvé řadě musím vyzdvihnout výkon našeho brankáře, Dominik byl fantastický po celý zápas. Kluci pak ve třetí třetině odváděli skvělou práci na oslabení, když jsem se nechal blbě vyloučit do tří. Třinec myslím neměl ani střelu, což byl zásadní moment.“

Co se stalo na začátku třetí části, že vám domácí rychle srovnali? Kouč si musel vzít oddechový čas…

„To je hokej. Věděli jsme, že nás budou tlačit, trochu proházeli lajny, sedlo jim to. Dostali jsme blbý gól hned na začátku, což je taky nakoplo. Zaplaťpánbůh, že jsme to nakonec zvládli. Chtěli jsme to urvat domů do Budějic, teď už se může stát cokoli. Všechny zápasy byly vyrovnané, naše prohrané i vyhrané.“

Držíte momentum série ve svých rukách?

„Stojíme v rohu a zády ke hře, nemáme kam uhnout. Pokud prohrajeme, máme konec sezony. Ale pod tlakem jsou oni. My teď jedeme do Budvar arény, kde vládne fantastická atmosféra, diváci jsou naším šestým hráčem. Což je naše obrovská výhoda, která nám dává velkou šanci zvítězit.“

Čím sérii prodlužujete, krom gólů samozřejmě? Třeba i tím, že z vás spadlo napětí po třetí porážce?

„Máme hlavně fantastickou partu. Není tady jediný hráč, který by to po třetí porážce zabalil. Po třetím zápase jsem říkal, že do čtvrtého půjdeme všichni na 120 procent. Ukázalo se to u nás doma i tady. Všichni jste to viděli. Kluci skvěle blokovali, Michal Gulaši, Kuba Valský, Lukáš Pech a další… Když my mladší vidíme, jak v uvozovkách pětapadesátiletý Pecháček skáče po hlavě do střel, tak to pak dělá každý z nás.“

Matěj Toman byl nenápadným hrdinou utkání, hned dvakrát byl faulovaný a byly z toho dvě čtyřminutové přesilovky…

„Strašně důležitý počin. Minule dával extrémně důležitý gól. Jak se nám zranil Harri (Brant Harris), Matěj se dostal do sestavy a odvádí fantastickou práci. To je zásadní. Být připravený ve chvíli, kdy se někdo zraní. Přijde na vás řada, dostanete šanci a musíte ji využít. A Tomič ji využívá fantasticky.“

Neříkáte si, jaká je škoda, že jste do play off módu naskočili až později?

„Nad tím teď nemá cenu tápat. Bylo to 3:0, teď je to 3:2, což nám pořád dává šanci. Naším cílem bylo vrátit sérii domů, což se povedlo. Jak jsem říkal, ještě jedna prohra a je konec. Proto tomu musíme dát znovu 120 procent.“

U vítězného gólu na 3:2 se ukázala hráčská velikost Milana Gulaše?

„Samozřejmě. Nejdřív snad zblokoval střelu, buď on, nebo Ordy (Jan Ordoš). Zatáhli puk dopředu a Guli ukázal, že je to střelec. Pokud se dostane do šance, málokdy mine. V téhle chvíli je hrozně důležité, když jsme zrovna jako tým dole, tak přijde on a zvedne nás vítězným gólem. Krásně to trefil.“

Taky je vidět, jak si sérii užívá extřinecký obránce Milan Doudera. Vymýšlí vepředu velké věci, poctivý je vzadu. Vám vyprojektoval parádní úvodní gól.

„Celou dobu si vede fantasticky. Hlavně při oslabení tři na pět ve třetí třetině dvakrát vybojoval skvěle puk. Milan je vynikající hráč, parádně mě našel, byl to vyloženě jeho gól. Já to dával do prázdné. V celé sérii ukazuje, jak je zkušený, je vidět, že všechny ty tituly nemá zadarmo. Když je ve hře pod tlakem, dokáže si puk zkušeně podržet, perfektně čte hru, umí si zachovat chladnou hlavu.“

Zeptám se rovnou: věříte si na postup?

(usmívá se) „My si věříme na postup od samého začátku. Já našemu týmu věřím, bezmezně věřím každému našemu hráči. Pokud náhodou někdo vypadne, nastoupí jiní. Podívejte na Tomiče, jak to zvládá. Máme fakt kvalitní mužstvo, výborné brankáře. Stát se může cokoli.“

Obránce Jan Štencel po čtvrtém zápase zmínil, že Motor má víc sil než Třinec. Souhlasíte?

„Tak my trénujeme celou sezonu jak blázni… (usmívá se) Těžko říci, Třinec taky určitě hodně trénoval, já jen vím, že jsme stoprocentně připravení. Budeme bojovat až do konce.“