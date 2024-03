Zbraň na Třinec? Energie plyšového talismana manažera Novotného

Třinec se na postup ještě pořádně zapotí… Vedl 3:0, teď je to 3:2 v sérii s Českými Budějovicemi. Motor má do semifinále pořád dost daleko, ovšem Oceláře pěkně tlačí do kouta. Šampioni mají o čem přemýšlet. Co za tím vězí? Krom masivního odporu Jihočechů a dvou výher v řadě možná i různé maličkosti.