Majstrštyk, Hlava šel od Kašových a rozhodl: Říkal jsem si, že to vyjde

Euforie Litvínova, těžký provar Komety. Brno bylo v nastavení pátého duelu lepší, v 10. minutě však udeřilo na opačné straně. Nicolas Hlava dostal kotouč na levou stranu, vyhnul se obránci Šcotkovi, který si mu lehl do cesty a vypálil ostře k bližší tyči. Pak už jak ragbista kličkoval mezi jásajícími spoluhráči. „Říkal jsem si, že by mohl přijít moment, kdy to vyjde,“ přiznal po vítězství 2:1 v prodloužení.

Tenhle tah by zasloužil metál. Nicolas Hlava celou sezonu nastupoval s bratry Kašovými. Nejustálenější úderka Litvínova se však v play off přestala prosazovat v koncovce. Trenéři se rozhodli pro změnu, během třetí třetiny prohodili pravá křídla. Hlava se místo Koblasy přestěhoval k Sukelovi s Kirkem. Zabralo to úžasně. V prodloužení vystřelil Krušnohorcům třetí bod.

Věděl jste, že budete střílet, nebo jste zvažoval přihrávku?

„V momentu, kdy si jejich hráč lehl, věděl jsem, už jsem věděl, že to odbrzdím a půjdu do brány a budu střílet. Náš hráč tam výborně šlapal do brány, to myslím, že byl hlavní důvod, proč on si tam lehnul. Mněš se tím vytvořil prostor, abych trošičku zpomalil hru a vytvořil si střeleckou pozici.“

Mezitím vás ovšem trenéři oddělili od bratrů Kašových.

„Musím přiznat, že jsem se celý zápas maličko hledal. Trenéři tomu chtěli asi dát nějaký impulz, aby tým znovu nakopli, dodali jednotlivým lajnám novou energii. To tak je, nemůžeme počítat, že spolu budeme hrát furt. Asi to udělali i kvůli tomu, aby nakopli i mě, abych začal víc šlapat, protože to ode mě nebylo úplně ideální. Jsem rád, že to zabralo a nějakým způsobem jsem pomohl k výhře.“

Pokud jste byli všichni zdraví, hráli jste spolu celou dobu, že?

„Kluci byli občas zranění, myslím, že to bylo 42 nebo 43 kol, něco takového. Vydrželi jsme spolu velkou porci zápasů. Na druhou stranu víme, co od sebe očekávat, když nás zase dají zpátky. Teď si odpočineme, uvidíme, jaká bude sestava na další zápas.“

Říkáte, že jste se v zápase hledal. Věřil jste si v zakončení?

„Postupem času, jak zápas pokročil, jsem se cítil pořád líp. Fakt jsem se hledal, nešly mi nohy, bylo to z mé strany takové kostrbaté. Ale získal jsem zpátky sebevědomí. V prodloužení jsem jedno střídání úplně vynechal, kdy Ondra (Kaše) nestihl vystřídat. Byl jsem odpočatý a říkal si, že teď by mohl přijít nějaký moment, kdy to vyjde. Dopadlo to takhle.“

Byl tlak Komety hlavně v první třetině zatím největší, pod jakým jste se ocitli?

„Neměli jsme moc dobrý vstup do zápasu, Kometa tlačila, ale Tomíno zase výborně chytal a držel nás celou dobu v tom, že můžete zápas otočit na svou stranu. Díky tomu jsme věřili, že to můžeme zvládnout. Byla cítit ohromná síla týmu, že fakt jdeme jeden za druhým a zápas jsme zvládli.“

Byl v pohodě po dvou porážkách doma?

„Jo, v tom jsou gólmani specifičtí, že potřebují mít svůj klid a my samozřejmě stojíme za ním a nemůžeme mu říct jediné špatné slovo. V sérii chytá úplně neuvěřitelně. Musím zaklepat, aby mu to vydrželo. Můžeme se na něj spolehnout.“

Co znamená vyhrát po dvou porážkách zase zápas v Brně, který se pro vás nevyvíjel vůbec dobře?

„Zase přijde nějaká energie, Play off je ohromně vyrovnané a těžké. Na druhou stranu musíme s pokorou jít dál tvrdou prací a ukázat si chyby, kterých se musíme vyvarovat.“

Věříte, že už se zlomí tradice výher hostujícího týmu?

„My se připravíme tak, abychom udělali maximum.“

Proč nevyhrávají domácí celky?

„Já nevím. Těžko říct. Uvidíme, jak to bude příště. Musíme se nastavit tak, abychom to doma s podporou diváků zvládli.“

