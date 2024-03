Grossův gang roste. Sparta je silná jako už dlouho ne, kádr má hlavu a patu

Hokejisté Sparty se radují z gólu ve čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Roztažený brankář Bílých Tygrů Daniel Král chytá puk do své lapačky • Michal Beránek / Sport

Zklamaný kouč Bílých Tygrů Filip Pešán těsně po vyřazení ve čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Trenér Pavel Gross se Spartou postupuje do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Sparty oslavují gól útočníka Miroslava Formana, který výrazně přispěl Pražanům k postupu do semifinále • Michal Beránek / Sport

Liberečtí hokejisté smutní po rychlém vyřazení ve čtvrtfinále play off se Spartou • Michal Beránek / Sport

Sparťané oslavují postup do semifinále se svými fanoušky, kteří dorazili do Liberce • Michal Beránek / Sport

Trenér Sparty Pavel Gross přijímá gratulace k postupu do semifinále od poraženého kouče Bílých Tygrů Filipa Pešána • Michal Beránek / Sport

Gólman Sparty Jakub Kovář oslavuje vychytaný postup do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Sparty oslavují postup do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Upřímně, bylo by divné a zarážející, kdyby Liberec vyklopil Spartu ze čtvrtfinále, když měl takovou lopotu s Olomoucí. Ale nejen z toho důvodu samozřejmě. Pražský velkoklub je finančně jinde, poskládal velmi silný výběr. A co je podstatné, stávající kádr má hlavu a patu jako už dlouho ne. A dobrého ducha. Jako už dlouho ne.

Za pár let si povíme, že Grossova družina tu libereckou semlela jednoznačně ve čtyřech zápasech. Málokdo si vzpomene, že každý jednotlivý duel byl extrémně vyrovnaný. Staré klišé praví, že v play off rozhodují detaily a maličkosti. Může být. Jen to neznamená, že jde o prkotiny mixované s náhodou. V žádném případě. K realizaci klíčových drobností vede těžká a dlouhodobá šichta, nic nepřichází jen tak, navíc ve čtyřdílné sérii.

Sparta ji zvládla bravurně, na první pohled z ní sálá velká síla, nefalšované sebevědomí. Co je klíčové, platí to pro všechny formace. Nikdo z hráčů není pod tlakem, že v den D musí zabrat, nebo je po všem. Ne, potáhnou druzí, příště zase jiná lajna. Soupeř neví, na koho se dřív a víc zaměřit. Každá formace má své opodstatnění, každá něčím a trochu jinak přispívá.

Navíc Sparta může dosazovat náhradní díly, takže když jí kvůli slepému střevu vypadne Vladimír Sobotka, nezabloudí ve slepé ulici. V nedávné minulosti s nepříjemně častou kadencí chřadla při zásadních chvílích. Jakmile šlo do tuhého, stávala se menší a drobnější. Jo, když šlo všechno podle plánu, válela. Ale zatlačená do kouta tropila zvláštní kiksy a schovával hlavu do dlaní.

Grossův gang vyhlíží na první pohled kompaktněji než předchozí soubory, perfektně a chytře mění strategii, dokáže rychle reagovat na vývoj zápasu, přepíná dle potřeby. Nachází únikové východy, když se nakrátko dostane do nesnází. Umí rozpoznávat, kdy není nutné vyrážet vpřed, umí si ulevit a pošetřit síly.

Jedno je jisté, přijdou těžší překážky a hráči nesmí získat dojem, že vše půjde jako po drátkách. Ale i kdyby, síla realizačního týmu ji vtáhne zpátky na zem.

Sparta má parádně našlápnuto.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE